Дроны вторглись в воздушное пространство Польши

Предположительно российские дроны, выпущенные по Украине, вторглись в воздушное пространство Польши и были сбиты польскими ВВС, сообщает Gazeta Wyborcza.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание кабмина.
В воздух были подняты натовские истребители, ПВО и местная территориальная оборона приведены в состояние максимальной боевой готовности, в целях безопасности были временно закрыты четыре аэропорта, включая аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве. Сообщается примерно о 10-20 беспилотниках. В ходе военно-поисковой операции найдены обломки российского дрона.
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров.
- Движение воздушных целей над территорией Украины: часть дронов залетела на территорию Польши.
Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал атаку шахедов на Польшу «актом войны». «Россия атакует Польшу, союзника НАТО, иранскими беспилотниками менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быстрый ответ на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран», – написал Уилсон в Х.
Сенатор-демократ Дик Дурбин заявил
, что «неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками являются четким предупреждением о том, что Владимир Путин испытывает нашу решимость защитить Польшу и страны Балтии».
Министр внутренних дел Марцин Кервиньский объявил вчера, что в ближайшие недели Польша закупит дополнительные системы для обеспечения безопасности своего воздушного пространства, сообщает Polskie radio
. «Нас ждут дальнейшие закупки – новые системы и новые решения в области радиолокационных систем и систем подавления дронов», – сказал глава польского МВД.
Это стало реакцией властей на участившиеся инциденты с проникновением беспилотников на польскую территорию. Министр внутренних дел и администрации Польши добавил, что предыдущее правительство во многом пренебрегло этим вопросом.
