Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,13%919,49
  • OMX Tallinn−0,08%2 001,76
  • OMX Vilnius−0,05%1 234,48
  • S&P 5000,27%6 512,61
  • DOW 300,43%45 711,34
  • Nasdaq 0,37%21 879,49
  • FTSE 1000,31%9 270,94
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,58
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,13%919,49
  • OMX Tallinn−0,08%2 001,76
  • OMX Vilnius−0,05%1 234,48
  • S&P 5000,27%6 512,61
  • DOW 300,43%45 711,34
  • Nasdaq 0,37%21 879,49
  • FTSE 1000,31%9 270,94
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,58
  • 10.09.25, 09:04

Дроны вторглись в воздушное пространство Польши

Предположительно российские дроны, выпущенные по Украине, вторглись в воздушное пространство Польши и были сбиты польскими ВВС, сообщает Gazeta Wyborcza.
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание кабмина.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание кабмина.
  • Foto: Erik
В воздух были подняты натовские истребители, ПВО и местная территориальная оборона приведены в состояние максимальной боевой готовности, в целях безопасности были временно закрыты четыре аэропорта, включая аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве. Сообщается примерно о 10-20 беспилотниках. В ходе военно-поисковой операции найдены обломки российского дрона.
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров.
Движение воздушных целей над территорией Украины: часть дронов залетела на территорию Польши.
  • Движение воздушных целей над территорией Украины: часть дронов залетела на территорию Польши.
Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал атаку шахедов на Польшу «актом войны». «Россия атакует Польшу, союзника НАТО, иранскими беспилотниками менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быстрый ответ на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран», – написал Уилсон в Х.

Статья продолжается после рекламы

Сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что «неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками являются четким предупреждением о том, что Владимир Путин испытывает нашу решимость защитить Польшу и страны Балтии».
Министр внутренних дел Марцин Кервиньский объявил вчера, что в ближайшие недели Польша закупит дополнительные системы для обеспечения безопасности своего воздушного пространства, сообщает Polskie radio. «Нас ждут дальнейшие закупки – новые системы и новые решения в области радиолокационных систем и систем подавления дронов», – сказал глава польского МВД. Это стало реакцией властей на участившиеся инциденты с проникновением беспилотников на польскую территорию. Министр внутренних дел и администрации Польши добавил, что предыдущее правительство во многом пренебрегло этим вопросом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 29.08.25, 16:14
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» обсуждаем падающие на Эстонию дроны, российские учения на границе с Литвой, а также прогнозы и статистику, которую аналитики, кажется, публикуют не приходя в сознание.
Новости
  • 27.08.25, 16:00
Представитель КаПо о загадочных дронах: расследование может занять месяцы
В минувшие выходные в воздушное пространство Эстонии с небольшим интервалом залетело несколько дронов. Один из них упал на российской стороне Чудского озера, другой – в районе озера Выртсъярв. Откуда и каким образом прибыли эти беспилотники, станет известно лишь через несколько месяцев, рассказал в утренней программе радио Äripäev руководитель бюро Полиции безопасности Харрис Пуусепп.
Новости
  • 26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
Вчера около трех часов дня фермер позвонил в службу экстренной помощи и сообщил об обнаруженных в волости Элва, Тарту, обломках дрона, рядом с которыми была воронка от взрыва.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
2
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
3
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
4
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
5
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»
6
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша

Последние новости

Новости
  • 10.09.25, 11:40
Против течения: крупный игрок на рынке коммерческой недвижимости в Балтии готовится к вливаниям на 400 млн евро
Новости
  • 10.09.25, 11:34
Каллас: вторжение российских дронов в Польшу могло быть преднамеренным
Биржа
  • 10.09.25, 11:12
Прибыль Coop Pank оказалась ниже прошлогоднего уровня
Mнения
  • 10.09.25, 10:38
Лаури Ляэнеметс: говорящие о понижении налогов партии нахально лгут
Новости
  • 10.09.25, 09:43
В июле Эстонию посетило более полумиллиона туристов
Новости
  • 10.09.25, 09:04
Дроны вторглись в воздушное пространство Польши
Биржа
  • 10.09.25, 08:30
Экс-глава Enefit Green об уголовном деле: «Все это совершенно невероятно»
ТОП
  • 10.09.25, 07:00
Осиновский: деньги – это тоже актив. Не надо от него избавляться

Сейчас в фокусе

В этом году в список богатейших людей Эстонии вошла восьмилетняя девочка, причем это не первое ее попадание в ТОП. Фото иллюстративное.
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
Группе компаний Kaubakeskus OÜ принадлежит в том числе здание таллиннского ресторана Peppersack.
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
Шесть лет назад на заводе американского производителя оружия LMT Defence собралась представительная делегация, чтобы подписать контракт о поставке Эстонии автоматического оружия. На фото на переднем плане – тогдашний посол Эстонии в США Йонатан Всевиов, участвовавший в мероприятии.
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
ТОП
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет, руководитель Mantreco Яак Лыхмус (в центре) и директор парка Кадриорг Айн Ярве на церемонии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 09.09.25, 13:51
Уголовное расследование: на уходе Enefit Green с биржи могли заработать
Деловой партнер упрекнул Хендрика Норманна в том, что после производства сериала тот совсем пропал. «Было бы приятно хотя бы видеть, что человек жив и здоров», – сказал Александер Отс.
Новости
  • 08.09.25, 17:49
«Любовь» обошлась дорого. Кинематографисты достигли компромисса с LHV
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025