Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона

Руководитель Департамента полиции безопасности Марго Паллонен.
Foto: Siim Lõvi/ERR/Scanpix
На выходных сообщалось, что дрон упал на территории России в Чудском озере, а вчера выяснилось, что ударный дрон упал также на территории Эстонии в районе озера Выртсъярв и там же взорвался. Руководитель Департамента полиции безопасности Марго Паллонен сообщил на пресс-конференции, что, вероятнее всего, дрон упал туда еще в воскресенье и тогда же взорвался.
