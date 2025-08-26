Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,49%295,58
  • OMX Riga0,35%918,06
  • OMX Tallinn−0,19%2 024,27
  • OMX Vilnius−0,28%1 217,68
  • S&P 500−0,43%6 439,32
  • DOW 30−0,77%45 282,47
  • Nasdaq −0,22%21 449,29
  • FTSE 100−0,49%9 275,92
  • Nikkei 225−0,97%42 394,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,7
  • 26.08.25, 11:26

Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона

Вчера около трех часов дня фермер позвонил в службу экстренной помощи и сообщил об обнаруженных в волости Элва, Тарту, обломках дрона, рядом с которыми была воронка от взрыва.
Руководитель Департамента полиции безопасности Марго Паллонен.
  • Руководитель Департамента полиции безопасности Марго Паллонен.
  • Foto: Siim Lõvi/ERR/Scanpix
На выходных сообщалось, что дрон упал на территории России в Чудском озере, а вчера выяснилось, что ударный дрон упал также на территории Эстонии в районе озера Выртсъярв и там же взорвался. Руководитель Департамента полиции безопасности Марго Паллонен сообщил на пресс-конференции, что, вероятнее всего, дрон упал туда еще в воскресенье и тогда же взорвался.
