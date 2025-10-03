Дроны нарушили работу мюнхенского аэропорта

Пассажирам пришлось вместо полета проводить время на раскладушках в аэропорту.
Foto: dpa/Scanpix
Речь идет о втором по величине аэропорте страны, решение затронуло тысячи пассажиров и десятки рейсов. В итоге 17 вылетов не состоялось, а 15 прибывающих самолетов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.
