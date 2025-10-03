Деловые ведомости
  03.10.25, 08:55

Дроны нарушили работу мюнхенского аэропорта

Центр управления воздушным движением Германии в четверг вечером приостановил авиасообщение в мюнхенском аэропорту после появления дронов.
Пассажирам пришлось вместо полета проводить время на раскладушках в аэропорту.
  • Пассажирам пришлось вместо полета проводить время на раскладушках в аэропорту.
  • Foto: dpa/Scanpix
Речь идет о втором по величине аэропорте страны, решение затронуло тысячи пассажиров и десятки рейсов. В итоге 17 вылетов не состоялось, а 15 прибывающих самолетов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.
