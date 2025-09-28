Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • 28.09.25, 14:54

НАТО усиливает присутствие в Балтийском регионе

НАТО усиливает свое присутствие в Балтийском море, направив в регион фрегат противовоздушной обороны и другие средства в ответ на нарушения воздушного пространства Дании дронами.
Решение НАТО усилить присутствие в Балтийском регионе связано с нарушениями воздушного пространства Дании. На фото — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
  • Foto: Liis Treimann
По данным вооруженных сил Дании, в ночь на субботу вблизи военных объектов страны были замечены неизвестные дроны. Это произошло после нескольких случаев появления дронов в районах аэропортов и другой критической инфраструктуры.
