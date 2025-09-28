НАТО усиливает присутствие в Балтийском регионе

Решение НАТО усилить присутствие в Балтийском регионе связано с нарушениями воздушного пространства Дании. На фото — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Foto: Liis Treimann
По данным вооруженных сил Дании, в ночь на субботу вблизи военных объектов страны были замечены неизвестные дроны. Это произошло после нескольких случаев появления дронов в районах аэропортов и другой критической инфраструктуры.
По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.