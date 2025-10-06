Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,37%6 740,6
  • DOW 30−0,27%46 633,77
  • Nasdaq 0,71%22 941,12
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,34
  06.10.25, 11:36

Премьер-министр Франции подал прошение об отставке спустя месяц работы

Себастьен Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции. Президент Эммануэль Макрон, пишет Le Figaro, утром 6 октября одобрил отставку.
Себастьен Лекорню был пятым премьер-министром Франции.
Лекорню – бывший министр обороны Франции – возглавил правительство 9 сентября 2025 года. На посту премьера он провел 27 дней – меньше, чем любой другой премьер-министр в новейшей истории Франции, передает «Медуза».
5 октября Лекорню представил часть нового кабинета министров. Состав правительства раскритиковали оппозиционные партии, заявив, что поставят вопрос о вотуме недоверия кабинету министров Лекорню.
Лекорню был пятым премьер-министром Франции за два года. Он сменил на этой должности Франсуа Байру, который возглавлял кабинет министров девять месяцев. 8 сентября 2025 года парламент вынес Байру вотум недоверия из-за непопулярных бюджетных реформ.

Франция с сентября 2024 года находится в состоянии политического кризиса. Он начался после досрочных парламентских выборов, по итогам которых парламент оказался разделен на три группы, ни у одной из которых нет большинства.
