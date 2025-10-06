Назад 06.10.25, 11:36 Премьер-министр Франции подал прошение об отставке спустя месяц работы Себастьен Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции. Президент Эммануэль Макрон, пишет Le Figaro, утром 6 октября одобрил отставку.

Себастьен Лекорню был пятым премьер-министром Франции.

Foto: Antonin Albert

Лекорню – бывший министр обороны Франции – возглавил правительство 9 сентября 2025 года. На посту премьера он провел 27 дней – меньше, чем любой другой премьер-министр в новейшей истории Франции, передает «Медуза».

5 октября Лекорню представил часть нового кабинета министров. Состав правительства раскритиковали оппозиционные партии, заявив, что поставят вопрос о вотуме недоверия кабинету министров Лекорню.

Лекорню был пятым премьер-министром Франции за два года. Он сменил на этой должности Франсуа Байру, который возглавлял кабинет министров девять месяцев. 8 сентября 2025 года парламент вынес Байру вотум недоверия из-за непопулярных бюджетных реформ.

Франция с сентября 2024 года находится в состоянии политического кризиса. Он начался после досрочных парламентских выборов, по итогам которых парламент оказался разделен на три группы, ни у одной из которых нет большинства.