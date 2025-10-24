Деловые ведомости
Деловые ведомости
Латвия намерена выйти из соглашения по предотвращении насилия в отношении женщин

Сейм Латвии в четверг, 23 октября, в первом чтении после длительных дебатов поддержал выход из Стамбульской конвенции. Днем ранее это решение было одобрено ответственной комиссией, предоставившей один день для подачи предложений. Парламент решил рассматривать законопроект в срочном порядке, то есть он будет рассмотрен еще только в одном чтении.
52 голосами «за» это решение поддержали оппозиционные партии — «Объединенный список», Национальное объединение, «Стабильности!» и «Латвия на первом месте» — вместе с коалиционной партией Союз зеленых и крестьян и несколькими внефракционными депутатами, пишет LSM+.
В свою очередь, депутаты от партий «Новое Единство» и «Прогрессивные», а также внефракционный депутат Скайдрите Абрама не участвовали в голосовании. Внефракционный депутат Дидзис Шмитс воздержался при голосовании.
25 сентября Сейм Латвии поддержал начало выхода из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье — т. н. Стамбульской конвенции.

Представители оппозиции и эксперты выражали опасения по поводу последствий такого шага. Депутат Эдмунд Цепуритис отметил, что денонсация может ограничить права человека и негативно повлиять на международный имидж Латвии. Депутаты также обсуждали возможное влияние на экономику и привлечение иностранных инвестиций. С принятием документа Латвия станет одной из немногих стран, отказавшихся от международного соглашения, направленного на защиту женщин и детей от насилия. Противники изменений подчеркивают, что таким шагом Латвия двинется вспять, а кризисный ресурсный центр для женщин Marta предупреждает: больше всего от этого пострадают жертвы насилия.
Инициатором выхода из конвенции является партия «Латвия на первом месте» (LPV). Как сообщает агентство LETA, в партии считают, что конвенция не гарантирует эффективной борьбы с насилием, а другие страны участницы-конвенции не признают латвийскую декларацию. Выход из конвенции, по мнению LPV, позволит устранить проблемы, связанные с её применением и неоднозначным международным признанием, а также даст Латвии больше свободы в распределении средств на борьбу с насилием, передает Chayka.
