Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 100−0,45%9 667,01
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,45
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 100−0,45%9 667,01
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,45
  • 06.12.25, 14:30

Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль

Рейтинг самых успешных компаний Харьюмаа по версии Äripäev возглавило предприятие электронной промышленности Leab Eesti, которое резко увеличило оборот и прибыль.
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
  • Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
  • Foto: Raul Mee
Оборот Leab Eesti, занимающейся изготовлением электронных и электромеханических изделий в качестве субподрядчика для шведской материнской компании, в прошлом году вырос до 109,5 млн евро, а прибыль — до 17,3 млн евро. Годом ранее эти показатели составляли 53,2 млн и 7,8 млн евро соответственно.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
VKG Oil заняла первую строчку в рейтинге самых успешных фирм Ида-Вирумаа, Eastman Specialties заняла второе место. Almeda Kliinik, работающая в Нарве, Силламяэ и Таллинне, на третьей позиции.
ТОП
  • 03.12.25, 07:00
Победителя регионального ТОПа ждал сокрушительный удар
ТОП лучших предприятий Сааремаа по версии Äripäev возглавило в этом году HML Project Management, которое предлагает услугу руководства строительными проектами.
ТОП
  • 27.11.25, 23:00
ТОП 1000 успешных компаний: три фирмы одного крупного игрока вошли в первую десятку
На этот раз в лидеры ТОПа успешных компаний Эстонии вышли строительные и девелоперские фирмы. Один из предпринимателей привлек внимание тем, что три его компании вошли в первую десятку.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
2
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания
3
Новости
  • 05.12.25, 06:00
Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа
4
Новости
  • 04.12.25, 06:00
Кредитная нагрузка электросетей в Ида-Вирумаа подскочила в девять раз. Влияет ли это на тарифы?
5
Новости
  • 05.12.25, 10:30
С новым планом Еврокомиссии Нарва становится стратегически важной для суверенитета Европы
6
ТОП
  • 04.12.25, 16:18
ТОП стоматологических клиник: у двух компаний прибыль превысила миллион

Последние новости

ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
Новости
  • 06.12.25, 10:00
Ноябрь на рынке недвижимости: сделок стало меньше, цены выросли
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
Новости
  • 05.12.25, 18:29
В Харьюмаа выявлен птичий грипп
Новости
  • 05.12.25, 18:06
Часть Rail Вaltica между Эстонией и Ригой может остаться на «русской» колее
Биржа
  • 05.12.25, 17:46
Сделка века! Netflix выкупил кинонаследие Warner Bros
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
Новости
  • 05.12.25, 16:56
Уголовное дело Яака Роосааре пока не дошло до суда

Сейчас в фокусе

Ойва Похьяранта много лет возит финских туристов в Ида-Вирумаа.
Новости
  • 05.12.25, 06:00
Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа
Василиос Цианос (слева) и Стефан Сежурне дали совместную пресс-конференцию на нарвском заводе магнитов.
Новости
  • 05.12.25, 10:30
С новым планом Еврокомиссии Нарва становится стратегически важной для суверенитета Европы
Один из владельцев Maag Grupp и председатель совета компании Роланд Лепп не стал отвечать на вопросы Äripäev о подозрении, выдвинутом Налоговым департаментом.
Новости
  • 05.12.25, 08:31
Подозрение Maag в налоговом мошенничестве окружено молчанием. Гросс подозревает травлю
Компания тяжелой техники Alwark приобретает двух конкурентов, один из которых почти вдвое больше нее.
Новости
  • 05.12.25, 12:52
Компания тяжелой техники покупает крупного конкурента
У сторонников лагеря мастерства сразу возникает вопрос: как тогда объяснить феномен Уоррена Баффета?
Биржа
  • 05.12.25, 13:53
Большой анализ | Инвестиционный вопрос на миллиард: успех приносят везение или навыки?
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 04.12.25, 16:18
ТОП стоматологических клиник: у двух компаний прибыль превысила миллион
Верховный суд оправдал бывшего высокопоставленного адвоката Кюллике Намм.
Новости
  • 05.12.25, 12:04
Госсуд оправдал бывшего ведущего адвоката
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025