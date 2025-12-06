Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль

Рейтинг самых успешных компаний Харьюмаа по версии Äripäev возглавило предприятие электронной промышленности Leab Eesti, которое резко увеличило оборот и прибыль.
- Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
- Foto: Raul Mee
Оборот Leab Eesti, занимающейся изготовлением электронных и электромеханических изделий в качестве субподрядчика для шведской материнской компании, в прошлом году вырос до 109,5 млн евро, а прибыль — до 17,3 млн евро. Годом ранее эти показатели составляли 53,2 млн и 7,8 млн евро соответственно.
