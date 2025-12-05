Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,3%6 877,74
  • DOW 300,24%47 964,01
  • Nasdaq 0,37%23 592,7
  • FTSE 100−0,45%9 667,01
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,01
  05.12.25, 16:36

Инвестор Тоомас: вам 40 или меньше? Памятка малого инвестора, которую стоит повесить на холодильник

Уничтожает всё кругом: Цветы, зверей, высокий дом, Сжуёт железо, сталь сожрёт. И скалы в порошок сотрёт, Мощь городов, власть королей его могущества слабей.
Вы можете распечатать эту таблицу и прикрепить на дверцу холодильника. Что-то вроде библии мелкого инвестора.
  • Вы можете распечатать эту таблицу и прикрепить на дверцу холодильника. Что-то вроде библии мелкого инвестора.
  • Foto: Raul Mee
Такую загадку, как известно, Голлум загадал Бильбо в «Хоббите» Дж. Р. Р. Толкина. Правильный ответ – «время».
Мне в следующем месяце исполнится 59, и приближение Рождества, темное время года неизбежно заставляет задуматься о течении времени. Да, время разрушает все и старит нас. Но в этом старении есть как минимум один плюс: будучи инвесторами, вы можете обратить время себе на службу.
Мы все это знаем, но позвольте мне все же еще раз это проиллюстрировать. Просто поразительно, как из маленьких ежемесячно инвестированных евро за десятилетия вырастают денежные горы.
Если вы инвестируете 100 евро в месяц при средней доходности 8% в год, то:
за 35 лет заработаете 229 719 евро;
за 40 лет заработаете 348 220 евро;
за 45 лет заработаете 524 070 евро.
Теперь прошу минуту внимания у самой большой части моей аудитории – тех, кому сегодня 40 или немного меньше, то есть кому до пенсии остается 30 лет. Можете распечатать эту таблицу и приклеить на холодильник. Как библию малого инвестора или что-то подобное.
