Инвестор Тоомас: вам 40 или меньше? Памятка малого инвестора, которую стоит повесить на холодильник

Вы можете распечатать эту таблицу и прикрепить на дверцу холодильника. Что-то вроде библии мелкого инвестора.

Такую загадку, как известно, Голлум загадал Бильбо в «Хоббите» Дж. Р. Р. Толкина. Правильный ответ – «время».

Мне в следующем месяце исполнится 59, и приближение Рождества, темное время года неизбежно заставляет задуматься о течении времени. Да, время разрушает все и старит нас. Но в этом старении есть как минимум один плюс: будучи инвесторами, вы можете обратить время себе на службу.

Мы все это знаем, но позвольте мне все же еще раз это проиллюстрировать. Просто поразительно, как из маленьких ежемесячно инвестированных евро за десятилетия вырастают денежные горы.

Если вы инвестируете 100 евро в месяц при средней доходности 8% в год, то: за 35 лет заработаете 229 719 евро; за 40 лет заработаете 348 220 евро; за 45 лет заработаете 524 070 евро.

