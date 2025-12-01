Назад 06.12.25, 08:00 3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку «А вы знаете, что у нас тут есть эстонский дом?» – едва ли, войдя в мечеть городка Карс на самом востоке Турции, вы будете ждать такого вопроса. Но действительно, местные жители и по сей день хранят память об эстонских колонистах, которые в поисках лучшей жизни забрались за тысячи километров от Таллинна и оставили после себя в Карсе яркий след.

«Дом с ангелом» или «эстонский дом» в Карсе. Сегодня в квартире эстонского торговца склад турецкой кофейни.

Foto: Алексей Шишкин

Турки настаивают, что верное название этих мест – Восточная Анатолия или иль (тур. il – «край») Карс. Армянские исследователи возражают – это Западная Армения, сердце древнего армянского царства Багратидов со столицей в городе Ани и регион, где до начала ХХ века значительный процент населения составляли именно армяне. К счастью, эстонцы на здешние земли не претендуют, хотя именно здесь чуть больше века назад находилась самая южная эстонская деревня в мире и даже работала школа с эстонским языком обучения.

Кавказский интернационал

В центре Карса работает ресторан «Пушкин» и кофейня «Достоевский», кафе «Яблонька» и «Петербург». В древнем турецком хамаме под стенами крепости кебабами угощает «Раскольников», а в финале пиршества расслабиться можно в кальянной «Москва». И это при том, что русскоязычных туристов в городе почти не бывает. Скорее местные предприниматели обыгрывают стереотипы о «русском Карсе» для своих же соотечественников, ведь турки со школьной скамьи знают, что по итогам Сан-Стефанского мирного договора, подписанного в 1878 году после очередной Русско-турецкой войны, город отошел к Российской Империи. Под российским контролем Карс и прилегающие области оставались почти сорок лет, до самого падения монархии Романовых.

Русско-турецкая война 1877-78 гг. Вид крепости Карс. 1877-78 гг Фото Никитина Д.А.

Foto: Fotis

Карс. Вид на цитадель

Foto: Wikimedia Commons Карс. Центр города и река Карс-чай. 1880

Foto: Wikimedia Commons Карс. Новая церковь Дербентского полка

Foto: Wikimedia Карс. Вокзал. Дореволюционная открытка ок. 1900-1916

Foto: Wikimedia Commons

Древний восточный город был обращен в «сеттельмент» – поселение колонизаторов, которое они обустраивали на собственный лад. Согласно энциклопедии Брокгауза и Евфрона, к концу XIX столетия в Карсе было 10 477 жителей: «армяне, греки, турки, русские». При этом к «русским» приписывали не только украинцев с беларусами, но и всех переселенцев из европейской части Российской Империи вообще. На просторы новообразованной Карской области Кавказского наместничества ехали поляки, немцы, латыши и, конечно, эстонцы. Новых поселенцев скопом звали «русскими», ведь говорили они между собой на русском языке.

Карс. Собор Двенадцати Апостолов рядом с цитаделью. Древний армянский храм был приспособлен для православного богослужения. Сегодня он используется в качестве мечети.

Foto: Wikipedia В Карсе появились русские церкви, были восстановлены древние армянские соборы, впервые открылись католические и лютеранские молельни. Улицы заново проложили на российский манер – под прямым углом друг к другу. Древнюю городскую стену новые власти разобрали – из ее камней соорудили казармы для казаков. В 1898 году к сложенному из черного камня вокзалу со стороны Баку, Тифлиса и Александрополя (Гюмри) подъехал первый паровоз. В городе построили гимназии для мальчиков и девочек, дом для областного начальника и прочих российских чиновников, пустили по городу конку. А в залах просторного, больше похожего на дворец особняка местного врача Челикова карские жители даже хотели устраивать оперные постановки. Турки и по сей день не до конца верят, что строителями нового города были россияне. По крайней мере, дома той эпохи в Карской области турки называют «балтийской архитектурой», хотя едва ли что-то похожее на дома из глыб красного и черного туфа можно найти в балтийских странах. Городские легенды Карса также гласят, что помогать строить эти здания на завоеванные земли пригласили голландских каменщиков. «Дом с ангелом» Дом номер 3 по улице Гази Ахмета Мухтар-паши известен среди жителей Карса как «дом с ангелом» или «эстонский дом». Сегодня половину дома использует кофейня ANGEL HOUSE Coffee, другую занимает местное отделение основанной еще Мустафой Кемалем Ататюрком Республиканской народной партии. За скромным узким фасадом скрывается просторный двор. Именно в этом просторе кроется секрет популярности Карса среди эстонцев, любое домовладение здесь – куда больше, чем в городах Российской Империи, где все участки в центре городов были давно поделены. В Карской же области можно было получить и поля под фермы, и городской квартал под строительство дома, особняка или предприятия. Едва ли какой-нибудь эстонский крестьянин мог мечтать о лишенных лесов возвышенностях Карса как о своем будущем доме или о турках как о своих новых соседях по ту сторону забора. Но Бог, царь и Отечество – эти три почтенные величины – вдруг обратили свое внимание на Карс, и там император предложил эстонскому крестьянину бесплатную землю под своим законом и защитой. Вскоре название Карса стало знакомым многим эстонцам: кому по победным солдатским песням, кому со страниц учебников истории. Для одних Карс означал поле битвы, для других – кусочек пахотной земли. Для сотен эстонцев Карс был родным городом, и для некоторых он остается таким и поныне. «Прощайте, Карс и Эрзурум», Ааранд Рооз, 1975 год По словам местных проводников, именно эстонцы построили дом по адресу Гази Ахмета Мухтар-паши, 3. На первом этаже хозяева, судя по всему, как и сегодня, держали лавку или кафе, а на втором жили. Если выпросить у менеджера кофейни ключ, можно попасть в комнату, расписанную пейзажами, цветами и ангелами на потолке, – именно они и дали имя современной кофейне. Турецкий гид Джелил Эрсоцоглу предполагает, что над интерьерами работал тоже эмигрант – художник из Риги.

6 fotot «Эстонский дом» в Карсе

Foto: Алексей Шишкин

Фамилию хозяев в Карсе давно позабыли, осталось только прозвище – «эстонский дом». С большой вероятностью забытый эстонский купец оказался на недавно завоеванных российским царем землях вместе с армией, чтобы обогатиться на военных поставках. В самих отрядах, дислоцированных в Карсе, эстонцы тоже служили. Известно даже о гибели призывников эстонского происхождения еще на этапе завоевания этих далеких от родины земель.

Опосредованное отношение к Эстонии имело даже местное военное начальство. В археологическом музее Карса хранится найденное уже в XXI веке при земляных работах надгробие командира 154-го Дербентского полка Анатолия фон Шлихтинга. Он происходил из военного клана пусть и не эстонцев, но балтийских немцев. Фон Шлихтинг умер и был погребен в Карсе в 1905 году возле строящейся тогда полковой церкви Александра Невского – она тоже уцелела, правда, теперь в качестве мечети.

7 fotot В центре Карса. Бывшая полковая церковь Александра Невского, ныне мечеть

Foto: Алексей Шишкин

Одним из традиционных бизнесов эстонцев в Карской области было мукомольное дело. В начале ХХ века еще трем смешанным эстонским семьям принадлежала большая каменная мельница - это здание, прямо на пересечении шоссе на Эрзурум и речки Карс-чай было когда-то первым при въезде в Карс с запада. Сегодня этой постройки уже не сыскать, о прежних временах в этом месте напоминает только форт из черного камня, который укрепляли сначала турки, а затем и русские, опасаясь атак друг друга. В XXI веке назначение у него сугубо мирное, в крепости работает музей сыра.

Новоэстонка

Совсем рядом с аэропортом Карса, в 6 километрах от центра города находится деревушка Караджаорен. Трудно поверить, но когда-то она была центром «эстонского мира» в Карской области. В XIX столетии тысячи крестьян покидали Эстонию в поисках места, где они могли бы получить землю под фермы. На родине, где почти все участки были поделены между немцами-мызниками, шансов на это у растущих крестьянских семейств не было.

Так появились эстонские колонии в современной Самарской области, в Сибири, Абхазии, на черноморском побережье близ Сочи. Обычно деревня отправляла вперед «разведчика». Он выяснял, можно ли в намеченной местности действительно получить надел, а затем в случае удачи звал за собой односельчан. И хотя очередная группа эстонских колонистов в 1885 году не получила положительного ответа от своих «скаутов», посланных в Абхазию, 22 апреля десятки эстонских семей, набившись в вагоны на станции Раквере, двинулись в путь со всем багажом. Когда переселенцы добрались до Ростова-на-Дону, у них уже кончились деньги и продукты. Местным властям пришлось спасать эстонцев от голодной смерти и финансировать их дальнейшее путешествие. В Ростове колонистам сообщили уже официально – свободной земли нет на всем Северном Кавказе.

Несчастных на время расселили в уже существующих крупных эстонских деревнях региона, но этого было мало. Фермерам была нужна своя земля, и уже в новом 1886 году эстонцев уведомили: они могут основать поселение в Карсе. И вот почти ровно год спустя после отправления из Раквере 84 эстонские семьи, всего 282 человека, осели на новом месте. Это была самая большая партия эстонцев, прибывшая в Карскую область. Новая деревня получила название Uus-Estonia, но в повседневной речи ее чаще называли просто Новоэстонка.

Сохранившееся здание школы в Новоэстонке, построенной в 1911 году.

Foto: FB Estonian Embassy in Ankara

Несмотря на непривычный климат и обычаи, трудами поселенцев деревня росла и развивалась. Эстонцы выстроили одноэтажные каменные дома, а в 1911 году соорудили здание для школы и молельной. Причем занятия в школе шли на эстонском языке. В такой глуши, как Карская область, некому было следить за соблюдением образовательных стандартов эпохи русификации. Вскоре в Карсе появилось эстонское кладбище. Когда в Новоэстонку изредка заглядывал эстоноязычный пастор из Тбилиси, местные жители собирались на торжественную мессу под открытым небом – один из холмов близ Карса получил от переселенцев имя Ристимяги. В Уус-Эстонию успел заехать даже заядлый литератор-путешественник Антон Хансен Таммсааре.

Годы Первой мировой и последовавших за ней советско-турецких и армяно-турецких конфликтов нанесли деревне серьезный ущерб. Часть жителей бежала в эстонские поселения на Черном море, некоторые затем через РСФСР сумели вернуться в Эстонию. Тем, кто остался в Карсе после отступления из города сперва русских, а затем и армянских войск, едва удалось избежать религиозных чисток – в самую тяжелую годину им пришлось, чтобы выжить, притвориться немцами. Благодаря тому, что Германия и Османская Турция были союзниками в Первой мировой, поселян не тронули. К началу 1920-х годов в Новоэстонке оставались восемь эстонских семей численностью около 50 человек.

Семья турецких эстонцев в Карсе, 1981 год.

Foto: muis.ee В 1960-х годах эстонский ученый-эмигрант Ааранд Рооз сумел приехать в Карс и после долгого перерыва установить надежную связь между сообществом эстонцев Западной Европы, Америки, Канады и Австралии и их «потерянными» турецкими соотечественниками. По итогам нескольких поездок Рооз написал книгу об истории и быте карских эстонцев. Как ни странно, даже в четвертом поколении переселенцы неплохо помнили эстонский язык и говорили с мусульманскими соседями по-турецки, а между собой и с гостями – на нереформированном раквереском диалекте. Едва ли не с наибольшим удивлением Рооз пишет о том, что во всем иле Карс эстонцы построили всего одну баню – да и та была не в Новоэстонке, при Турецкой Республике переименованной в Караджаорен, а в деревне Арпачай. Принадлежала она русско-эстонской семье, и другие эстонские поселенцы по праздникам иногда напрашивались в нее по обычаю предков попариться в бане по-черному. Последний раз крупная эстонская делегация посещала Караджаорен в 2002 году. Тогда в деревне оставалось четверо жителей, помнивших о своих эстонских корнях. Лишь одна женщина, Ольга Альбук, к тому времени еще могла выудить из памяти отдельные эстонские слова.