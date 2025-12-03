Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,3%296,31
  • OMX Riga0,32%930,76
  • OMX Tallinn0,46%1 954,71
  • OMX Vilnius0,1%1 286,11
  • S&P 5000,2%6 843,29
  • DOW 300,51%47 717,77
  • Nasdaq 0,05%23 425,14
  • FTSE 100−0,11%9 691,07
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,74
  • OMX Baltic−0,3%296,31
  • OMX Riga0,32%930,76
  • OMX Tallinn0,46%1 954,71
  • OMX Vilnius0,1%1 286,11
  • S&P 5000,2%6 843,29
  • DOW 300,51%47 717,77
  • Nasdaq 0,05%23 425,14
  • FTSE 100−0,11%9 691,07
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,74
  • 03.12.25, 16:26

Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания

Летом предприниматель Ивар Вендeлин продал своему давнему знакомому Маргусу Линнамяэ 23 ресторана, которые он ранее приобрел у литовцев. Теперь же Венделин вновь приобретает рестораны.
Ивар Вендeлин в торговом центре Ülemiste.
  • Ивар Вендeлин в торговом центре Ülemiste.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.07.25, 16:49
Венделин продает Линнамяэ недавно приобретенный ресторанный бизнес
Инвестиционная компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ MM Grupp обратилась в Литовский департамент конкуренции за разрешением приобрести ресторанный бизнес, который перешел во владение Ивара Венделина всего два месяца назад.
Биржа
  • 20.09.23, 17:17
Партнер Линнамяэ: планируем вывести Apollo на биржу
Партнер Маргуса Линнамяэ по бизнесу, миноритарный акционер MM Grupp Ивар Венделин объявил на конференции Äriplaan 2024 о планах вывести сеть магазинов и кинотеатров Apollo на биржу.
Новости
  • 27.09.23, 08:49
Apollo Group увеличивает свою долю в Lido и присматривается к новым рынкам
По словам владельца сети магазинов и кинотеатров Apollo Group Ивара Венделина, компания увеличивает свою долю в ресторанном бизнесе Lido и присматривается к новым рынкам.
Новости
  • 01.08.19, 11:30
Apollo Group покупает рестораны Vapiano
Одно из крупнейших предприятий в Эстонии, оказывающее услуги развлечений и отдыха, Apollo Group OÜ продолжает расширяться и покупает фирму Piano Group OÜ, которой принадлежат рестораны Vapiano в балтийских странах и Финляндии.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
2
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
3
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
4
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
5
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
6
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности

Последние новости

Новости
  • 03.12.25, 18:34
Topauto покупает у конкурента салоны Opel и Honda
Новости
  • 03.12.25, 18:33
Президент отказался провозглашать закон о трудовом договоре
Подсказка
  • 03.12.25, 18:00
Инструкция для работника и работодателя: как получить выгоду от налоговой реформы?
Биржа
  • 03.12.25, 17:55
Инвесторы не пожелали полностью выкупить облигации Storent
Удалось привлечь 16,5 млн евро
Новости
  • 03.12.25, 17:09
На стройках в Литве не хватает рабочих рук
Новости
  • 03.12.25, 17:04
Alexela готовится к сокращениям: расходы растут быстрее доходов, руководителей слишком много
Новости
  • 03.12.25, 16:52
EIS за несколько месяцев сократил 40 сотрудников
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания

Сейчас в фокусе

Американка Жаклин Баумер и ее муж Мярт Баумер владеют семью гектарами земли в Вайнупеа.
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
По мнению адвоката SORAINEN Альберта Линнтама, MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования политическим партиям.
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
Рауль Йеэтс предпочитает, чтобы все делалось, как он задумал. Когда фотограф попытался поставить его на фоне кустов, Йеэтс отказался. Хорошо знающий его раллист Отт Тянак замечает: владельца лесов так просто не переубедишь. «Если для него этот куст был буреломом — значит, это бурелом».
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
Новости
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Coop Pank планирует выкупить до 3% всех своих акций.
Биржа
  • 02.12.25, 09:48
Coop Pank готовится к выкупу акций
Много лет сложности с поиском Крууда испытывали также суд, судебные исполнители и банкротные управляющие.
Новости
  • 02.12.25, 15:08
Полиция и суды ищут и не могут найти Оливера Крууда: сам он утверждает, что даже не скрывается
Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025