Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания

Инвестиционная компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ MM Grupp обратилась в Литовский департамент конкуренции за разрешением приобрести ресторанный бизнес, который перешел во владение Ивара Венделина всего два месяца назад.
Одно из крупнейших предприятий в Эстонии, оказывающее услуги развлечений и отдыха, Apollo Group OÜ продолжает расширяться и покупает фирму Piano Group OÜ, которой принадлежат рестораны Vapiano в балтийских странах и Финляндии.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.