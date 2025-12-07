Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 100−0,45%9 667,01
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,45
  • 07.12.25, 11:15

«Вкус биржи» выходит на новый уровень. Итоги 2025 года

Ярослав Тавгень, конечно, старается, но он слишком любит Трампа. Его неуместные вопросы в этот раз удалось разбавить с помощью ВАС – наших любимых слушателей! Теперь вы определяете контент нашего подкаста. Итоги 2025 года. Так как ВЫ их видите.
Шар новогодней ночи в Нью-Йорке. Превратится ли он в хрустальный шар? Те, кто поучаствовали в конкурсе прогнозов на S&P 500, в конце года знают наверняка. А вы сомневались, приходить ли на конференцию ДВ «Заставь деньги работать» или нет!
  • Шар новогодней ночи в Нью-Йорке. Превратится ли он в хрустальный шар? Те, кто поучаствовали в конкурсе прогнозов на S&P 500, в конце года знают наверняка. А вы сомневались, приходить ли на конференцию ДВ «Заставь деньги работать» или нет!
  • Foto: Лев Радин / ZUMAPRESS.com / Scanpix
Нет лучшего места, чем кинотеатр имени дружбы Союза Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республики (это место находится в Эстонии), чтобы подвести итоги 2025 года на американских фондовых рынках.
И повесточку (не этот ваш DEI, а настоящую: суть, истину) задавали ВЫ, наши любимые слушатели. Мы планируем делать так и впредь.
1. Пишите комментарии под нашими подкастами или связывайтесь с нами любым удобным способом. Темы, которые вы нам предложите, будут звучать в эфире «Вкуса биржи»!

2. Самое главное: мы вводим новую рубрику «Разбор портфеля»! Это не помощь школьнику в вытаскивании учебников. Вы присылаете нам свой инвестиционный портфель (по любым каналам связи) – мы его разбираем. Такой контент мы считаем одним из самых интересных и перспективных.
https://www.instagram.com/trader1.one/
[email protected]
3. Мы провели конкурс среди слушателей: кто лучше всех спрогнозирует, каким будет индекс S&P 500 к концу. Уже есть тема для ликбеза: многие убеждены, что индекс S&P 500 измеряется в долларах.
Но и на Солнце есть пятна: поскольку советские люди так себе умели в кампуктеры, а Китай по привычке глушит сигнал, звук отличается от обычной студийной записи. Но мы готовы на это пойти ради личного общения с нашими слушателями.
Слушайте итоговый, ИНТЕРАКТИВНЫЙ выпуск «Вкуса биржи».
Биржа
  • 04.12.25, 17:21
Вкус биржи: бедненькому дьяволенку нечего надеть
Этот итальянский монстр никому не нужен – его отфутболивают уже во второй раз. ФРС опять напечатал миллиарды ничем не обеспеченных долларов? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов считает такую формулировку оскорблением мира финансов.
Биржа
  • 04.12.25, 10:37
Nvidia может избежать ограничения на экспорт
Лоббистские усилия Nvidia могут оправдаться: американские законодатели исключили из оборонного законопроекта положение, которое ограничивало бы возможность компании продавать свои передовые ИИ-чипы.
Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца
За два года на бирже Infortar увеличила капитал инвесторов почти в два раза. Глава Infortar Мартти Талгре заверяет, что амбиции у них по-прежнему большие, и даже несмотря на то, что в Эстонии все чаще предпочитают искать причины, почему ничего не стоит делать, Infortar это не угрожает.
Mнения
  • 05.12.25, 15:06
Делов-то: лица коалиции, азартные финансы и пятая колонна в русской школе
В Таллинне озвучены кандидатуры вице-мэров и подписан коалиционный договор, в котором, кроме всего прочего, обещают убрать препятствия для бизнеса и придать ходу экономике. О чем говорит состав новой столичной верхушки и на что следует обратить внимание в коалиционном договоре?
Новости
  • 07.12.25, 12:49
Новое здание магазина Grossi: все решит скорость утверждения планировки
Биржа
  • 07.12.25, 11:15
«Вкус биржи» выходит на новый уровень. Итоги 2025 года
Новости
  • 07.12.25, 11:04
«Нужно учиться отпускать»: руководитель Kroonpress покинул компанию после почти 30 лет работы
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
Новости
  • 06.12.25, 10:00
Ноябрь на рынке недвижимости: сделок стало меньше, цены выросли
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
Новости
  • 05.12.25, 18:29
В Харьюмаа выявлен птичий грипп
Новости
  • 05.12.25, 18:06
Часть Rail Вaltica между Эстонией и Ригой может остаться на «русской» колее

Вы можете распечатать эту таблицу и прикрепить на дверцу холодильника. Что-то вроде библии мелкого инвестора.
Инвестор Тоомас
  • 05.12.25, 16:36
Инвестор Тоомас: вам 40 или меньше? Памятка малого инвестора, которую стоит повесить на холодильник
Лучший ремесленный предприниматель года Марет Лехис.
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
В ноябре средняя цена квадратного метра столичной квартиры достигла 3078 евро.
Новости
  • 06.12.25, 10:00
Ноябрь на рынке недвижимости: сделок стало меньше, цены выросли
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
«Дом с ангелом» или «эстонский дом» в Карсе. Сегодня в квартире эстонского торговца склад турецкой кофейни.
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
Триумфатором топа Äripäev для Ида-Вирумаа стала компания VKG Oil, занимающаяся обогащением сланца и входящая в группу VKG.
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

