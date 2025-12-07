«Вкус биржи» выходит на новый уровень. Итоги 2025 года

Ярослав Тавгень, конечно, старается, но он слишком любит Трампа. Его неуместные вопросы в этот раз удалось разбавить с помощью ВАС – наших любимых слушателей! Теперь вы определяете контент нашего подкаста. Итоги 2025 года. Так как ВЫ их видите.
- Шар новогодней ночи в Нью-Йорке. Превратится ли он в хрустальный шар? Те, кто поучаствовали в конкурсе прогнозов на S&P 500, в конце года знают наверняка. А вы сомневались, приходить ли на конференцию ДВ «Заставь деньги работать» или нет!
- Foto: Лев Радин / ZUMAPRESS.com / Scanpix
Нет лучшего места, чем кинотеатр имени дружбы Союза Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республики (это место находится в Эстонии), чтобы подвести итоги 2025 года на американских фондовых рынках.
И повесточку (не этот ваш DEI, а настоящую: суть, истину) задавали ВЫ, наши любимые слушатели. Мы планируем делать так и впредь.
1. Пишите комментарии под нашими подкастами или связывайтесь с нами любым удобным способом. Темы, которые вы нам предложите, будут звучать в эфире «Вкуса биржи»!
2. Самое главное: мы вводим новую рубрику «Разбор портфеля»! Это не помощь школьнику в вытаскивании учебников. Вы присылаете нам свой инвестиционный портфель (по любым каналам связи) – мы его разбираем. Такой контент мы считаем одним из самых интересных и перспективных.
3. Мы провели конкурс среди слушателей: кто лучше всех спрогнозирует, каким будет индекс S&P 500 к концу. Уже есть тема для ликбеза: многие убеждены, что индекс S&P 500 измеряется в долларах.
Но и на Солнце есть пятна: поскольку советские люди так себе умели в кампуктеры, а Китай по привычке глушит сигнал, звук отличается от обычной студийной записи. Но мы готовы на это пойти ради личного общения с нашими слушателями.
Слушайте итоговый, ИНТЕРАКТИВНЫЙ выпуск «Вкуса биржи».
