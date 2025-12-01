Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода

Партии и избирательные союзы, которые участвуют в муниципальных выборах в Нарве, в своих предвыборных обещаниях стараются охватить все сферы жизни. Но ДВ сосредоточились только на том, каким образом разные политические силы обещают сделать нарвитян богаче или хотя бы не сделать их беднее.