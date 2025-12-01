Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,52%297,56
  • OMX Riga0,14%925,22
  • OMX Tallinn−0,26%1 948,07
  • OMX Vilnius0,46%1 285,29
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 100−0,12%9 708,44
  • Nikkei 225−1,89%49 303,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,43
  • OMX Baltic0,52%297,56
  • OMX Riga0,14%925,22
  • OMX Tallinn−0,26%1 948,07
  • OMX Vilnius0,46%1 285,29
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 100−0,12%9 708,44
  • Nikkei 225−1,89%49 303,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,43
  • 01.12.25, 10:32

Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода

Благодаря высвободившимся средствам Фонда справедливого перехода предприятия, готовые инвестировать в Ида-Вирумаа, вновь могут претендовать на поддержку для целого ряда проектов с некоторыми изменениями в условиях подачи ходатайства.
Прием ходатайств откроется 1 декабря в 12:00 часов, будет проходить в порядке живой очереди и может прекратиться в любой момент, когда количество заявок превысит сумму бюджета.
  • Прием ходатайств откроется 1 декабря в 12:00 часов, будет проходить в порядке живой очереди и может прекратиться в любой момент, когда количество заявок превысит сумму бюджета.
  • Foto: Pixabay
После годового затишья в понедельник, 1 декабря, Фонд справедливого перехода вновь откроет прием ходатайств для инвестиций в проекты Ида-Вирумаа. «Из-за того, что спрос на гранты превысил бюджет, в сентябре прошлого года Фонд предпринимательства и Инноваций (EIS) приостановил прием ходатайств, – рассказал бизнес-консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Ефим Алешкин. – По разным причинам некоторые предприятия отказались от финансирования своих проектов, деньги высвободились, а по условиям Фонда справедливого перехода средства необходимо вернуть обратно в бюджет поддержки, заново открыв прием ходатайств».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.11.25, 07:00
В Фонде справедливого перехода освободились 44 миллиона
Viru Keemia Grupp на прошлой неделе сообщил, что приостанавливает проект строительства завода по переработке пластика, на который Фонд справедливого перехода уже согласился выделить субсидию в 16,5 млн евро. Это четвертое крупное предприятие в этом году, которое отказалось от своих планов и от субсидии фонда.
Новости
  • 16.10.25, 15:18
Как нарвитяне станут богаче? Политики обещают рабочие места для пострадавших от реформы, окно для бизнеса и военную базу
Партии и избирательные союзы, которые участвуют в муниципальных выборах в Нарве, в своих предвыборных обещаниях стараются охватить все сферы жизни. Но ДВ сосредоточились только на том, каким образом разные политические силы обещают сделать нарвитян богаче или хотя бы не сделать их беднее.
Подсказка
  • 19.09.25, 07:00
От местных пищевиков до экспортеров: новые субсидии и услуги от государства
Государственные фонды продолжают открывать раунды подачи заявок на разные субсидии и предлагать новые услуги для развития бизнеса. На этот раз в фокусе – предприятия в сфере пищевой промышленности и экспортеры, которым сейчас очень непросто удерживать свои позиции на рынках.
Новости
  • 26.02.25, 16:09
Деньги есть, но их не берут: в Нарве изменят пособие начинающим предпринимателям
Городские власти Нарвы озаботились тем, что местное пособие начинающим предпринимателям не пользуется популярностью у потенциальных получателей. За деньгами буквально не идут, до сих пор не распределены средства на это пособие из прошлогоднего городского бюджета.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
2
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
3
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
4
Новости
  • 30.11.25, 14:09
Четыре самые востребованные специальности в ИТ-секторе
5
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
6
Новости
  • 29.11.25, 11:04
ФОТО: Skeleton открыл в Германии завод стоимостью 220 млн евро

Последние новости

Биржа
  • 01.12.25, 14:24
Крипторынок пережил новый спад, биткоин вновь подешевел
Биржа
  • 01.12.25, 13:26
Работающая в России Silvano сообщила о снижении прибыли
Новости
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
Новости
  • 01.12.25, 10:37
Аэропорт Вильнюса не работал 11 часов из-за воздушных шаров из Беларуси
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
Новости
  • 01.12.25, 09:43
Экономика Эстонии показала скромный рост
Биржа
  • 01.12.25, 09:13
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Сейчас в фокусе

Лучший ремесленный предприниматель года Марет Лехис.
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
В ИТ-секторе работодатели конкурируют за лучших специалистов, опираясь на крайне ограниченный talent pool (кадровый резерв – ред).
Новости
  • 30.11.25, 14:09
Четыре самые востребованные специальности в ИТ-секторе
Нынешний ТОП подтверждает, что ключевым регионом химической промышленности продолжает оставаться уезд Ида-Вирумаа. На фото — ночной вид на VKG.
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
Срубил он наши денежки под самый корешок...
Биржа
  • 29.11.25, 13:23
Вкус биржи: мы раскрыли все тайны хедж-фондов: ТОП-20 их любимых акций
Индексы Германии и Франции находятся заметно опережают рост S&P 500.
Биржа
  • 30.11.25, 13:41
Европейские фондовые рынки демонстрируют выдающийся рост
Основатели Shishi Тайво Пиллер и Март Хабер говорят, что, несмотря на резкое падение прибыли, компания остается в плюсе. Многие компании, обанкротившиеся на фоне мировых кризисов и подобных потрясений, не могут похвастаться тем же.
Эпицентр
  • 28.11.25, 19:14
Компания Shishi остается в плюсе, пока другие игроки уходят с рынка
Лидер партии «Правые» Лавли Перлинг.
Новости
  • 30.11.25, 11:37
Перлинг: «Отечество» поставило Раудсеппа в очень тяжелую ситуацию
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025