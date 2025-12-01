Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода

После годового затишья в понедельник, 1 декабря, Фонд справедливого перехода вновь откроет прием ходатайств для инвестиций в проекты Ида-Вирумаа. «Из-за того, что спрос на гранты превысил бюджет, в сентябре прошлого года Фонд предпринимательства и Инноваций (EIS) приостановил прием ходатайств, – рассказал бизнес-консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Ефим Алешкин. – По разным причинам некоторые предприятия отказались от финансирования своих проектов, деньги высвободились,
а по условиям Фонда справедливого перехода средства необходимо вернуть обратно в бюджет поддержки, заново открыв прием ходатайств».