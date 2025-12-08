Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,14%298,85
  • OMX Riga0,27%933,5
  • OMX Tallinn0,01%1 975,28
  • OMX Vilnius−0,03%1 293,03
  • S&P 500−0,33%6 847,97
  • DOW 30−0,36%47 783,24
  • Nasdaq −0,22%23 526,53
  • FTSE 100−0,32%9 636,35
  • Nikkei 2250,18%50 581,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,98
  08.12.25, 15:52

В России предложили в два раза увеличить лимит сверхурочной работы

Минэкономразвития и Минтруд России подготовили проект поправок в Трудовой кодекс РФ, который предполагает увеличение годового лимита сверхурочной работы в два раза, до 240 часов.

  
  
По действующим нормам, продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Первые два часа сверхурочной работы должны быть оплачены не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы – не менее чем в двойном размере, передает «Медуза».
Увеличить годовую норму до 240 часов планируют к апрелю 2026 года.
Минэкономразвития РФ еще в 2024 году объявило, что в условиях дефицита кадров работает над снятием законодательных ограничений на рынке труда, в том числе лимита на сверхурочную работу.



По состоянию на конец 2024 года правительство РФ оценивало нехватку высококвалифицированных кадров в России в 1,5 миллиона человек.
На фоне продолжающейся российско-украинской войны резкую нехватку кадров, в частности, испытывают ФСИН и МВД. При этом власти РФ продолжают бороться с трудовой миграцией.
