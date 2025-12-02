Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом

Американка Жаклин Баумер и ее муж Мярт Баумер владеют семью гектарами земли в Вайнупеа.
Foto: Ain Liiva/Virumaa Teataja/Scanpix
Американка Жаклин Баумер и ее муж Мярт Баумер владеют семью гектарами земли в волости Хальяла в уезде Ляэне-Вирумаа и теперь могут построить на своем участке дом с площадью застройки до 300 квадратных метров.
На территории природоохранного парка Вабадузе в таллиннском районе Нымме Pihlakodu планирует расширить существующий дом престарелых, сделав к нему трехэтажную пристройку. Однако соседи и гражданское объединение Нымме обжаловали выданное на основании строительного уведомления разрешение на строительство в административном суде.
Компания Ecobay, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ, незаконно засыпала строительным мусором водоем, известный как Каэлаярв, на своем участке в Пальяссааре в надежде построить там дома. Однако теперь фирма обязана вернуть озеру прежний вид.
Застройщик Rand & Tuulberg инициировал детальную планировку участка на улице Висмари, 13, у парка Фальги. Согласно эскизу, существующее здание, много лет служившее таллиннским вытрезвителем, будет реконструировано под жилье и магазины и расширено, а во дворе появятся новые дома с подземной парковкой и убежищем.
В марте 2025 года металлообрабатывающее предприятие Evmet-Mehaanik было признано банкротом. Для владельцев завода это было печально, но ожидаемо. У них уже была на руках детальная планировка для строительства здесь производственного здания нового типа – Joala Tehnohub.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.