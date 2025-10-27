Кельдо: нам необходима умная промышленность. «Мы должны уметь продавать продукцию по более высокой цене»

«У нас больше нет дешевой рабочей силы, а дешевые ресурсы достать все труднее. Это означает, что наше конкурентное преимущество должно основываться на умной промышленности и инновационных решениях. Мы должны уметь продавать за границу продукцию и услуги по все более высокой цене», – сказал министр, добавив, что государство предлагает для этого целый ряд мер.
Введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов угрожают парализовать не только западную оборонную промышленность, но и планы по расширению нового магнитного завода в Эстонии. При этом продукция Silmet может стать особенно востребованной.
Инвестициям в деревообрабатывающую промышленность сейчас мешают неопределенность в лесной политике, ограниченная доступность сырья, большие энергозатраты и стремительно растущие киберугрозы, рассказали представители отрасли.
Министерства экономики и внутренних дел намерены разрешить привлекать в сектора промышленности и логистики тысячи иностранных работников, минимальная зарплата которых будет значительно ниже, чем сейчас. По оценке критиков, это лишит местных жителей защиты на рынке труда, а поставленные в проекте цели можно реализовать и в рамках действующих законов.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».