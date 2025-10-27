Назад 27.10.25, 14:00 Кельдо: нам необходима умная промышленность. «Мы должны уметь продавать продукцию по более высокой цене» Министр промышленности Эркки Кельдо заявил в эфире передачи радио Äripäev «Tööstusuudised eetris», что модель экономического успеха Эстонии – это больше не дешевая рабочая сила, а промышленность.

Министр промышленности Эркки Кельдо.

Foto: Jarmo Järvsalu

«У нас больше нет дешевой рабочей силы, а дешевые ресурсы достать все труднее. Это означает, что наше конкурентное преимущество должно основываться на умной промышленности и инновационных решениях. Мы должны уметь продавать за границу продукцию и услуги по все более высокой цене», – сказал министр, добавив, что государство предлагает для этого целый ряд мер.