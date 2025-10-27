Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции

Вируский уездный суд в конце сентября признал депутата горсобрания Кохтла-Ярве Антона Диева, возглавляющего Силламяэский центр культуры и досуга, виновным в получении взятки, передает rus.err.ee.
Первой сообщившая о данном судебном решении газета «Северное побережье» отмечает, что Диев, будучи депутатом горсобрания, заключил соглашение с влиятельным лицом, которое обещало содействовать его карьерному продвижению при условии голосования в нужном направлении. Взамен городская управа назначила Диева членом совета муниципального предприятия OSK Grupp и позже – членом совета Ида-Вируской центральной больницы.
Обвиняемый пошел на сделку со следствием и был наказан штрафом в размере 150 дневных ставок или 12 225 евро. С учетом того, что во время предварительного следствия Антон Диев сутки провел под стражей, остаток штрафа составил 147 дневных ставок или 12 009,90 евро.
Диев не стал комментировать само преступление, в котором его признали виновным: «Так сложилась ситуация. Это неправильно. Просто мне не повезло».
Он также сообщил, что не собирается сейчас покидать Кохтла-Ярвеское горсобрание из-за приговора по делу о взяточничестве.
