Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,04%291,92
  • OMX Riga0,06%911,42
  • OMX Tallinn−0,18%1 893,21
  • OMX Vilnius0,15%1 263,21
  • S&P 5000,98%6 858,38
  • DOW 300,53%47 457,36
  • Nasdaq 1,6%23 575,69
  • FTSE 100−0,04%9 641,74
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,22
  • OMX Baltic−0,04%291,92
  • OMX Riga0,06%911,42
  • OMX Tallinn−0,18%1 893,21
  • OMX Vilnius0,15%1 263,21
  • S&P 5000,98%6 858,38
  • DOW 300,53%47 457,36
  • Nasdaq 1,6%23 575,69
  • FTSE 100−0,04%9 641,74
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,22
  • 27.10.25, 13:21

Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции

Вируский уездный суд в конце сентября признал депутата горсобрания Кохтла-Ярве Антона Диева, возглавляющего Силламяэский центр культуры и досуга, виновным в получении взятки, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla/Äripäev
Первой сообщившая о данном судебном решении газета «Северное побережье» отмечает, что Диев, будучи депутатом горсобрания, заключил соглашение с влиятельным лицом, которое обещало содействовать его карьерному продвижению при условии голосования в нужном направлении. Взамен городская управа назначила Диева членом совета муниципального предприятия OSK Grupp и позже – членом совета Ида-Вируской центральной больницы.
Обвиняемый пошел на сделку со следствием и был наказан штрафом в размере 150 дневных ставок или 12 225 евро. С учетом того, что во время предварительного следствия Антон Диев сутки провел под стражей, остаток штрафа составил 147 дневных ставок или 12 009,90 евро.
Диев не стал комментировать само преступление, в котором его признали виновным: «Так сложилась ситуация. Это неправильно. Просто мне не повезло».

Статья продолжается после рекламы

Он также сообщил, что не собирается сейчас покидать Кохтла-Ярвеское горсобрание из-за приговора по делу о взяточничестве.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 30.07.25, 06:00
Евгений Осиновский: нужно различать большую и маленькую коррупцию
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
Новости
  • 12.06.25, 10:56
Госконтроль: из-за частой смены власти страдает управление принадлежащими Нарве компаниями
Управление принадлежащими городу Нарва обществами страдает по причине частой смены власти, во время которой советы этих обществ обновляются почти каждый год, говорится в опубликованном сегодня отчете Госконтроля. Госконтроль также установил, что после коррупционного дела AS Narva Vesi в 2019 году город Нарва не подверг коррупционный случай критическому пересмотру и не изменил акценты.
Mнения
  • 04.10.25, 10:25
Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco
В Таллинне одной из идей, победивших в голосовании по народному бюджету, была идея социал-демократа Йоозепа Вимма, и центристы поспешили обвинить мэрию в коррупции. Но за громкими заявлениями скрывается не борьба за прозрачность, а попытка отвлечь внимание от куда более тревожной тенденции, пишет Владимир Свет.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
2
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
3
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
4
Новости
  • 24.10.25, 17:23
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
5
Новости
  • 24.10.25, 12:44
Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
6
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов

Последние новости

Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Новости
  • 27.10.25, 16:29
Harju Elekter инвестирует в расширение эстонского подразделения
Объем инвестиций составляет более 4 млн евро
Новости
  • 27.10.25, 16:00
Глава RKAS поясняет: средняя зарплата на самом деле на 1000 евро меньше, чем указано в отчете
Mнения
  • 27.10.25, 14:44
Лучший руководитель Эстонии: зарплата – это инвестиция, а не статья расходов
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Новости
  • 27.10.25, 14:00
Кельдо: нам необходима умная промышленность. «Мы должны уметь продавать продукцию по более высокой цене»
Новости
  • 27.10.25, 13:21
Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции
Новости
  • 27.10.25, 12:33
Apollo нацелен на Финляндию: 20 ресторанов к концу 2027 года

Сейчас в фокусе

На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
2024 год для продавцов мебели выдался сложным.
ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали
Молодцы японцы! Чего только не придумают!
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
Вячеслав Леэдо.
Новости
  • 25.10.25, 11:26
Вячеславу Леэдо назначен реальный тюремный срок
Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.10.25, 15:03
Руководители торговых сетей: государство получает пятую часть стоимости товара
«Мы определяем нашего клиента как лидера рынка, потому что именно они чувствуют ту боль, которую мы решаем», — сказал Тарво Тополев.
Новости
  • 26.10.25, 11:59
Победитель ТОПа телекоммуникационных компаний: наши расходы на маркетинг почти равны нулю
По словам Андо Леппимяги, около 90% топливных запасов уже находятся в Эстонии. Сколько страна сможет продержаться без поставок?
Новости
  • 24.10.25, 17:38
Из-за войны в Украине Эстония вернула домой свой стратегический запас топлива
В случае кризиса государственные резервы продают тому, кто предложит самую высокую цену
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025