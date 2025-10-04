Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,01%6 715,79
  • DOW 300,51%46 758,28
  • Nasdaq −0,28%22 780,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,53
  • 04.10.25, 10:25

Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco

В Таллинне одной из идей, победивших в голосовании по народному бюджету, была идея социал-демократа Йоозепа Вимма, и центристы поспешили обвинить мэрию в коррупции. Но за громкими заявлениями скрывается не борьба за прозрачность, а попытка отвлечь внимание от куда более тревожной тенденции, пишет Владимир Свет.
Владимир Свет
  • Владимир Свет
  • Foto: Raul Mee
История про депутата, идея которого якобы нечестно победила в голосовании по народному бюджету Таллинна – предвыборная выдумка центристов. Реальный риск коррупции – когда крупная партия не признает легитимность судебной системы.
Социал-демократ Йоозеп Вимм выдвинул в рамках народного бюджета Таллинна предложение продлить пешеходную дорожку от Коплиских линий вдоль моря. Жителям идея понравилась, и она победила в голосовании. Центристы подняли вой: «Коррупция! Мэрия отдала победу своим!»
Претензии взяты с потолка: победителей голосования определяет не мэрия, а народное голосование. Что до участия в голосовании, то политики традиционно предлагали идеи в народный бюджет. В 2024 году это делали Леа Нильсон («Отечество»), Григорий Бешкин (Центристская партия), Гаспар Шаббад (Партия реформ). Более того, идея того же Бешкина даже раньше побеждала. Так что история не стоит и выеденного яйца.

Статья продолжается после рекламы

Что вызывает беспокойство, так это реальный риск коррупции. Кандидаты от Центристской партии неоднократно ставили под сомнение легитимность верховной судебной власти в Эстонии. Комментируя обвинительный приговор по делу Porto Franco, они регулярно называют его несправедливым, намекают на предвзятость правовой системы, апеллируют к политическому заказу.
Эту риторику мы уже слышали из уст Эдгара Сависаара, когда он стал фигурантом крупного коррупционного дела и позиционировал себя вне правовой системы. Отрицание справедливости суда, отказ от признания собственных ошибок, сомнения в легитимности органов правопорядка – все это подрывает основы правового государства. Так политики начинают считать себя выше закона и оправдывать свои преступления политической необходимостью.
Хочется верить, что наследники Сависаара все же свернут с этой скользкой дорожки. Понятно, что решение суда они выполняют, но на уровне членов правления партии ставят решение суда под сомнение. Основа Эстонской Республики – сильное правовое государство. Расшатывание этой основы в угоду сиюминутной политической выгоды создает серьезный риск политической коррупции и ставит под угрозу стабильность нашего общества.
