Назад 04.10.25, 10:25 Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco В Таллинне одной из идей, победивших в голосовании по народному бюджету, была идея социал-демократа Йоозепа Вимма, и центристы поспешили обвинить мэрию в коррупции. Но за громкими заявлениями скрывается не борьба за прозрачность, а попытка отвлечь внимание от куда более тревожной тенденции, пишет Владимир Свет.

Владимир Свет

Foto: Raul Mee

История про депутата, идея которого якобы нечестно победила в голосовании по народному бюджету Таллинна – предвыборная выдумка центристов. Реальный риск коррупции – когда крупная партия не признает легитимность судебной системы.

Читать еще 30.09.25, 19:24 В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания Социал-демократ Йоозеп Вимм выдвинул в рамках народного бюджета Таллинна предложение продлить пешеходную дорожку от Коплиских линий вдоль моря. Жителям идея понравилась, и она победила в голосовании. Центристы подняли вой: «Коррупция! Мэрия отдала победу своим!» Претензии взяты с потолка: победителей голосования определяет не мэрия, а народное голосование. Что до участия в голосовании, то политики традиционно предлагали идеи в народный бюджет. В 2024 году это делали Леа Нильсон («Отечество»), Григорий Бешкин (Центристская партия), Гаспар Шаббад (Партия реформ). Более того, идея того же Бешкина даже раньше побеждала. Так что история не стоит и выеденного яйца.

Что вызывает беспокойство, так это реальный риск коррупции. Кандидаты от Центристской партии неоднократно ставили под сомнение легитимность верховной судебной власти в Эстонии. Комментируя обвинительный приговор по делу Porto Franco, они регулярно называют его несправедливым, намекают на предвзятость правовой системы, апеллируют к политическому заказу.

Эту риторику мы уже слышали из уст Эдгара Сависаара, когда он стал фигурантом крупного коррупционного дела и позиционировал себя вне правовой системы. Отрицание справедливости суда, отказ от признания собственных ошибок, сомнения в легитимности органов правопорядка – все это подрывает основы правового государства. Так политики начинают считать себя выше закона и оправдывать свои преступления политической необходимостью.

Хочется верить, что наследники Сависаара все же свернут с этой скользкой дорожки. Понятно, что решение суда они выполняют, но на уровне членов правления партии ставят решение суда под сомнение. Основа Эстонской Республики – сильное правовое государство. Расшатывание этой основы в угоду сиюминутной политической выгоды создает серьезный риск политической коррупции и ставит под угрозу стабильность нашего общества.