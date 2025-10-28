Назад 28.10.25, 09:54 Число безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 43 000 человек По состоянию на 26 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 42 977 человек – примерно на 35 меньше, чем неделей ранее, пишет rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 6,1% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он остался равен 10,4%. Общее число безработных в этом уезде составляет 6453 человека, среди которых более 40% – жители Нарвы.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 5,8%: без работы в столичном регионе остаются 20 529 человек, большинство из них – жители Таллинна.