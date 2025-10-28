Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%291,97
  • OMX Riga0,19%912,56
  • OMX Tallinn−0,04%1 892,53
  • OMX Vilnius0,27%1 264,74
  • S&P 5001,23%6 875,16
  • DOW 300,71%47 544,59
  • Nasdaq 1,86%23 637,46
  • FTSE 1000,07%9 660,2
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,33
  • OMX Baltic−0,02%291,97
  • OMX Riga0,19%912,56
  • OMX Tallinn−0,04%1 892,53
  • OMX Vilnius0,27%1 264,74
  • S&P 5001,23%6 875,16
  • DOW 300,71%47 544,59
  • Nasdaq 1,86%23 637,46
  • FTSE 1000,07%9 660,2
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,33
  • 28.10.25, 09:54

Число безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 43 000 человек

По состоянию на 26 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 42 977 человек – примерно на 35 меньше, чем неделей ранее, пишет rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 6,1% от экономически активного населения.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он остался равен 10,4%. Общее число безработных в этом уезде составляет 6453 человека, среди которых более 40% – жители Нарвы.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 5,8%: без работы в столичном регионе остаются 20 529 человек, большинство из них – жители Таллинна.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 22.10.25, 13:17
Работников слишком много. И их дико не хватает
Если мы хотим, чтобы экономика Эстонии наконец-то начала расти, а не падать, нам нужно создать условия для топовых талантливых специалистов с несколькими компетенциями. Это нужно делать даже сейчас, когда, казалось бы, кандидаты выстроились в очередь к работодателю, пишет исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра.
Новости
  • 13.10.25, 14:48
Министр: не может быть так, что экономика разрушена, а безработица не растет
По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.
Новости
  • 07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин
Владелец и член правления Estem Tehnikakaubad OÜ Юллар-Йоханнес Кыйв точно знает, сколько был открыт его магазин в Йыгева: 33 года и 3 месяца. Теперь, однако, он его закрывает.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
2
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
3
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
4
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
5
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
6
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро

Последние новости

Новости
  • 28.10.25, 10:01
Eesti Energia нашла руководителя Enefit внутри концерна
Новости
  • 28.10.25, 09:54
Число безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 43 000 человек
Новости
  • 28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры
Новости
  • 28.10.25, 06:00
Эстонских госчиновников скоро заменит нейросеть?
ТОП
  • 27.10.25, 19:15
ТОП самых успешных ИТ-компаний Эстонии. У победителя прибыль превысила оборот
Новости
  • 27.10.25, 18:35
Стремящийся занять пост главы Банка Эстонии топ-менеджер в случае победы должен будет продать большую часть акций
Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Новости
  • 27.10.25, 16:29
Harju Elekter инвестирует в расширение эстонского подразделения
Объем инвестиций составляет более 4 млн евро

Сейчас в фокусе

Руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг раскритиковал высокомерное отношение kv.ee и его негибкость. «Коммуникация, так сказать, в стиле мафии: не нравится – уходи».
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Основательница Украинского бизнес-клуба в Эстонии Катерина Левковская.
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Ранее президент Литвы обозначил, что страна готова не только закрыть границу с Беларусью, но и заблокировать транзит в российский Калининград.
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 27.10.25, 11:45
Трамп о запуске «Буревестника»: Путину следует закончить войну, а не заниматься испытанием ракет
За зарегистрированным в Эстонии торговцем углем стоят предприниматели из Кузбасса.
Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Иллюстративное фото.
Новости
  • 27.10.25, 13:21
Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025