Число безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 43 000 человек

По состоянию на 26 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 42 977 человек – примерно на 35 меньше, чем неделей ранее, пишет rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Liis Treimann
Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 6,1% от экономически активного населения.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он остался равен 10,4%. Общее число безработных в этом уезде составляет 6453 человека, среди которых более 40% – жители Нарвы.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 5,8%: без работы в столичном регионе остаются 20 529 человек, большинство из них – жители Таллинна.
