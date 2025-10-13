Министр: не может быть так, что экономика разрушена, а безработица не растет

По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.
- Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть заявил, что не видел ни одного экономического кризиса, при котором безработица не росла бы.
Наблюдая за новостями и аналитикой, можно услышать мнение, что в лучшем случае экономика Эстонии не в очень плохом состоянии и мы кое-как справляемся, начал Сутть. В то же время, по его словам, цифры показывают иное: в 2024 году ВВП Эстонии на душу населения составлял 31 200 евро, а Литвы – 29 400 евро. «Разговоры о том, что Литва во всем нас обошла, фактически неверны», – подчеркнул он.
