Назад 28.10.25, 12:45 Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию Новый пакет санкций Евросоюза подразумевает, что отныне европейским турфирмам запрещено организовывать поездки в Россию – исключение составляют только частные поездки и рейсовый транспорт, передает rus.err.ee.

«Если после вступления санкций в силу фирмы продолжат предлагать туристические услуги, это будет считаться их нарушением. Речь идет как об индивидуальных, так и о групповых поездках. Организация туров, автобусных поездок, услуг гида, проживания и других видов туризма, связанных с Россией, запрещена. Если туристические фирмы продолжат предоставлять такие услуги, это будет рассматриваться как нарушение санкций, и дело будет рассмотрено в соответствии с установленным порядком», – пояснила вице-канцлер Министерства иностранных дел Керли Вески.

В Эстонии еще с прошлого года действовал запрет на поездки детей и молодежи в Россию. По словам руководителя Союза туристических фирм Эстонии Асмик Цатурян, большинство турфирм уже с конца 2022 года не организовывали туры в Россию, следуя рекомендациям Министерства иностранных дел.

Тем не менее некоторые фирмы все еще предлагают поездки в Россию: в интернете встречаются предложения поездок в Калининград, а также новогодние туры в Москву и Санкт-Петербург, которые планируется провести в этом году.