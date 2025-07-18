Хорошие новости: туризм в Таллинне растет, для публики откроют знаменитую мызу

Туристический сектор в Таллинне оживает, финансы приносят сверхприбыли, а стройки оживают – подборка хороших новостей недели от ДВ.
- Мыза Маарду
- Foto: Алексей Шишкин
В мае 2025 года в эстонских гостиницах остановились 304 тысячи туристов – на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В общей сложности в отелях и прочих местах размещения в Эстонии заночевали 169 300 иностранных и 134 900 внутренних туристов. Цифры Таллинна столь позитивны благодаря множеству крупных мероприятий в столице
.
Чистая прибыль Swedbank в Эстонии за первые шесть месяцев этого года составила 128 млн евро
. Это на 54 миллиона меньше чем годом ранее, но и это тоже неплохая новость: снижению банк обязан падению ставок по депозитам, а заодно – и цены кредитных денег. Потенциально это может стать подспорьем для роста экономики. О том же говорит и промышленное исследование Swedbank – аналитики ожидают роста производства.
Банк Эстонии после 10 лет попыток наконец сумел найти покупателя для мызы Маарду. За уникальную усадьбу госструктура выручила 851 000 евро
. Новые частные хозяева обещают вдохнуть в здание жизнь, загородный дворец откроют для публики – в нем будут устраивать концерты, сдавать его под приемы и свадьбы.
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Статистика за первый квартал этого года преподнесла сюрприз – объем строительства зданий подскочил на 15% в годовом исчислении. От отделов продаж тоже поступают оптимистичные вести. «Иногда за неделю поступает так много ценовых запросов, что кажется, будто клиенты спрашивают так, словно завтра не наступит», – говорят строители
.
А еще радует погода – в Эстонию пришло настоящее лето, на радость продавцам мороженого, владельцам ресторанов с террасами и просто любителям прогулок и отдыха на воздухе. Надеемся, что будущая неделя принесет больше хороших новостей!
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