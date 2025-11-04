Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%291,15
  • OMX Riga0,24%911,59
  • OMX Tallinn−0,79%1 908,11
  • OMX Vilnius0,08%1 257,61
  • S&P 5000,17%6 851,97
  • DOW 30−0,48%47 336,68
  • Nasdaq 0,46%23 834,72
  • FTSE 100−0,78%9 625,62
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,24
  • 04.11.25, 09:28

Центристская партия и «Отечество» начинают коалиционные переговоры в Таллинне

В Таллинне к соглашению о коалиции готовы Центристская партия и «Отечество», тем самым они отклонили предложение Социал-демократической партии создать в городе союз из четырех партий.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Foto: Liis Treimann
Партии сообщили, что в первые два года пост мэра займет кандидат от партии «Отечество», не имеющий политического опыта, но обладающий значительным управленческим стажем. В последующие два года городскую управу возглавит кандидат от Центристской партии.
