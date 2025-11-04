Центристская партия и «Отечество» начинают коалиционные переговоры в Таллинне

Партии сообщили, что в первые два года пост мэра займет кандидат от партии «Отечество», не имеющий политического опыта, но обладающий значительным управленческим стажем. В последующие два года городскую управу возглавит кандидат от Центристской партии.
Центристская партия, недавно добившаяся успеха на местных выборах, пользуется поддержкой ряда предпринимателей. Вопрос о формировании в столице новой правящей коалиции во главе с центристами пока остается открытым.
Руководитель победившей на выборах в Таллинне Центристской партии Михаил Кылварт начинает переговоры о формировании коалиции с партией Isamaa, но признает, что ему придется сделать им более выгодное предложение, чем другие партии, которые также пытаются привлечь Isamaa в свой союз.
Социал-демократы, занявшие второе место на выборах в Таллинне, хотят возглавить коалицию, в которую вошли бы все партии, представленные в городском собрании, кроме победившей на выборах Центристской партии.
