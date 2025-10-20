Назад 20.10.25, 10:03 Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции Центристской партии не удалось получить единоличную власть в Таллинне, и теперь соцдем Евгений Осиновский пытается сформировать коалицию из четырех партий под названием SIRP.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (слева) поздравляет кандидата в мэры Таллинна Евгения Осиновского.

Foto: Andras Kralla

Существовала вероятность, что Центристская партия одержит на муниципальных выборах абсолютную победу, однако этого не произошло. Центристы получили в Таллинне 37 мандатов, Социал-демократическая партия — 17, Isamaa — 11, Партия реформ — 8, а Parempoolsed — 6. EKRE, которая до сих пор была представлена в городском собрании Таллинна, теперь останется за бортом, поскольку не смогла преодолеть избирательный барьер.