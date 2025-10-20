Деловые ведомости
  20.10.25, 10:03

Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции

Центристской партии не удалось получить единоличную власть в Таллинне, и теперь соцдем Евгений Осиновский пытается сформировать коалицию из четырех партий под названием SIRP.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (слева) поздравляет кандидата в мэры Таллинна Евгения Осиновского.
  • Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (слева) поздравляет кандидата в мэры Таллинна Евгения Осиновского.
  • Foto: Andras Kralla
Существовала вероятность, что Центристская партия одержит на муниципальных выборах абсолютную победу, однако этого не произошло. Центристы получили в Таллинне 37 мандатов, Социал-демократическая партия — 17, Isamaa — 11, Партия реформ — 8, а Parempoolsed — 6. EKRE, которая до сих пор была представлена в городском собрании Таллинна, теперь останется за бортом, поскольку не смогла преодолеть избирательный барьер.
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
Центристская партия ожидаемо победила на выборах в Таллинне, но не получила абсолютного большинства. EKRE не прошла, а партия «Правые» прошла в горсобрание.
Mнения
  • 17.10.25, 15:28
Делов-то: перед выборами «все зелененькое». За кого голосуют ДВ? Разбираем сорта коррупции и спорим про головастиков
Выборы в Таллинне и не только, эстонский здравый смысл, телефонные мошенники, шансы на мир на Ближнем Востоке и бассейн в Ласнамяэ – в новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем ключевые темы недели.
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
Выборы привели столичный бизнес в замешательство. Предприниматели Таллинна откровенно признаются: они разочарованы программами, критикуют политиков за невыполнимые обещания и пустые лозунги. Бизнес устал от политических склок и ищет стабильности, но пока видит лишь «проходимцев» и балаган.
