Confido терпит огромные убытки

Частная компания по оказанию медицинских услуг Confido, принадлежащая бизнесмену Маргусу Линнамяэ, не получает прибыли, а чистый убыток компании за последние три года составляет около 10 миллионов евро.
Долгие годы были подозрения, что магнат Маргус Линнамяэ владеет контрольным пакетом акций Confido. В 2022 году бизнес начал открыто переходить в его руки.
Foto: Фотомонтаж
Группа компаний Confido Healthcare Group — одна из крупнейших частных медицинских компаний Эстонии, основным конкурентом которой является компания Meliva. Оборот лидера рынка сейчас составляет 56 миллионов евро.
