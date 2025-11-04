Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,52%291,36
  • OMX Riga−0,08%910,99
  • OMX Tallinn−0,9%1 906,04
  • OMX Vilnius−0,18%1 260,48
  • S&P 500−0,89%6 791,29
  • DOW 30−0,41%47 142,11
  • Nasdaq −1,49%23 480,57
  • FTSE 1000,14%9 714,96
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,91
  • 04.11.25, 17:24

Confido терпит огромные убытки

Частная компания по оказанию медицинских услуг Confido, принадлежащая бизнесмену Маргусу Линнамяэ, не получает прибыли, а чистый убыток компании за последние три года составляет около 10 миллионов евро.
Долгие годы были подозрения, что магнат Маргус Линнамяэ владеет контрольным пакетом акций Confido. В 2022 году бизнес начал открыто переходить в его руки.
  • Долгие годы были подозрения, что магнат Маргус Линнамяэ владеет контрольным пакетом акций Confido. В 2022 году бизнес начал открыто переходить в его руки.
  • Foto: Фотомонтаж
Группа компаний Confido Healthcare Group — одна из крупнейших частных медицинских компаний Эстонии, основным конкурентом которой является компания Meliva. Оборот лидера рынка сейчас составляет 56 миллионов евро.
