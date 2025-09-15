Департамент конкуренции прекратил расследование киносделки. «Мы все извлекли из этого урок»

Кристьян Конго продал крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ и его компании MM Grupp последнюю часть эстонского Forum Cinemas – это означает, что была заключена сделка, которую несколько лет назад запретил Департамент конкуренции.
В апреле компания Маргуса Линнамяэ Apollo приобрела расположенный в центре Таллинна кинотеатр Forum Cinemas. Честность сделки вызывает сомнения у Департамента конкуренции, который до сих пор не прекратил процедуру надзора.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?