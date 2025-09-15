Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,43%6 612,43
  • DOW 300,13%45 894,63
  • Nasdaq 0,64%22 282,87
  • FTSE 100−0,03%9 280,78
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,11
  • 15.09.25, 16:40

Департамент конкуренции прекратил расследование киносделки. «Мы все извлекли из этого урок»

Департамент конкуренции прекратил расследование киносделки бизнесмена Маргуса Линнамяэ, поскольку не смог выявить нарушения.
По словам главы Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, если бы четыре года назад ведомство предприняло другие шаги, результат мог бы быть иным.
  • По словам главы Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, если бы четыре года назад ведомство предприняло другие шаги, результат мог бы быть иным.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Новости
  • 09.05.25, 08:55
Крупный бизнесмен мог нарушить закон при сделке с кинотеатрами – штраф уже маячит
Согласно предварительному решению, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ компания MM Grupp незаконно приобрела кинотеатры Forum Cinemas в Литве, и теперь ей грозит штраф.
Новости
  • 16.10.24, 10:49
Линнамяэ выкупил последнюю часть Forum Cinemas – на этот раз Департамент конкуренции помешать не смог
Кристьян Конго продал крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ и его компании MM Grupp последнюю часть эстонского Forum Cinemas – это означает, что была заключена сделка, которую несколько лет назад запретил Департамент конкуренции.
Новости
  • 25.07.23, 17:48
Департамент конкуренции продолжает надзор над сделкой Apollo и Coca-Cola Plaza
В апреле компания Маргуса Линнамяэ Apollo приобрела расположенный в центре Таллинна кинотеатр Forum Cinemas. Честность сделки вызывает сомнения у Департамента конкуренции, который до сих пор не прекратил процедуру надзора.
Новости
  • 20.04.23, 16:47
Департамент конкуренции Литвы подозревает Линнамяэ в создании монополии
В начале апреля Департамент конкуренции Литвы ввел строгие ограничения в отношении компании Маргуса Линнамяэ MM Grupp. Компанию подозревают в создании монополии на рынке кинотеатров, пишет Delfi.
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Новости
  • 12.09.25, 12:49
«РФ платит в два-три раза больше рынка»: не все отказались от бизнеса с Россией
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»

Новости
  • 15.09.25, 17:26
Литовский суд окончательно запретил Tartu Mill поглотить литовского конкурента
Новости
  • 15.09.25, 16:40
Департамент конкуренции прекратил расследование киносделки. «Мы все извлекли из этого урок»
Биржа
  • 15.09.25, 15:39
Илон Маск купил акции Tesla почти на 1 млрд долларов
Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Новости
  • 15.09.25, 13:44
Трамп призвал ЕС ужесточить санкции против России
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska
Новости
  • 15.09.25, 11:52
Таро отозвал законопроект о наказании за отслеживание террористической пропаганды

В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Фото сделано в четверг, когда работы по установке столбиков ещё не были завершены. Все это делается в рамках проекта «Безопасный путь в школу». Андрес Урм из Департамента транспорта Таллина пояснил, что в ходе проекта оценивали безопасность движения на школьном маршруте, и это место оказалось проблемным.
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
В передаче «Äripäeva arvamusliider» журналисты Äripäev беседуют с предпринимателем и постоянным участником ТОПа самых богатых людей Эстонии Урмасом Сыырумаа.
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»
Самой ценной технологической компанией Эстонии снова стала Wise, на фото сооснователь Таавет Хинрикус.
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
Строительство железной дороги Rail Baltica.
ТОП
  • 14.09.25, 17:32
ТОП производителей стройматериалов: Rail Baltica помогла взобраться на вершину
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

