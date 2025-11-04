Китай готов к переговорам по соглашению о свободной торговле с ЕС
Китай готов вести переговоры и в перспективе подписать соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во вторник в Пекине на встрече со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна.
«Китай и Европа являются партнерами», — заявил Ван, добавив, что страны не должны быть конкурентами, говорится в меморандуме, опубликованном Министерством иностранных дел Китая. Документ цитирует местное издание China Daily.
По словам Ван И, Китай готов согласовывать стратегии с ЕС и совместно продвигать реформы для совершенствования системы глобального управления.
В этом году дипломатическим отношениям между Китаем и ЕС исполняется 50 лет. добавил, что Китай готов воспользоваться этой годовщиной как возможностью для активизации двусторонних контактов на высоком уровне, укрепления политического доверия, расширения практического сотрудничества и развития гуманитарных связей, чтобы закрепить положительную динамику отношений.
Говоря о вопросе Тайваня, Ван И вновь подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а принцип «одного Китая» — политическая основа дипломатических отношений Китая со всеми странами. Он выразил надежду, что Эстония полностью поймёт и поддержит законную позицию Китая и будет предпринимать конкретные шаги в поддержку политики «одного Китая».
Цахкна, в свою очередь, заявил, что Эстония придаёт большое значение отношениям с Китаем и твёрдо придерживается политики «одного Китая». Он поблагодарил Китай за продление безвизового режима для граждан Эстонии, отметив, что это будет способствовать развитию гуманитарных контактов и делового сотрудничества.
