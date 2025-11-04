Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,52%291,36
  • OMX Riga−0,08%910,99
  • OMX Tallinn−0,9%1 906,04
  • OMX Vilnius−0,18%1 260,48
  • S&P 500−0,67%6 806,36
  • DOW 30−0,3%47 193,26
  • Nasdaq −1,15%23 559,74
  • FTSE 1000,14%9 714,96
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,98
  • OMX Baltic−0,52%291,36
  • OMX Riga−0,08%910,99
  • OMX Tallinn−0,9%1 906,04
  • OMX Vilnius−0,18%1 260,48
  • S&P 500−0,67%6 806,36
  • DOW 30−0,3%47 193,26
  • Nasdaq −1,15%23 559,74
  • FTSE 1000,14%9 714,96
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,98
  • 04.11.25, 18:27

Китай готов к переговорам по соглашению о свободной торговле с ЕС

Китай готов вести переговоры и в перспективе подписать соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во вторник в Пекине на встрече со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна.
министр иностранных дел Китая Ван И
  • министр иностранных дел Китая Ван И
  • Foto: Scanpix
«Китай и Европа являются партнерами», — заявил Ван, добавив, что страны не должны быть конкурентами, говорится в меморандуме, опубликованном Министерством иностранных дел Китая. Документ цитирует местное издание China Daily.
По словам Ван И, Китай готов согласовывать стратегии с ЕС и совместно продвигать реформы для совершенствования системы глобального управления.
В этом году дипломатическим отношениям между Китаем и ЕС исполняется 50 лет. добавил, что Китай готов воспользоваться этой годовщиной как возможностью для активизации двусторонних контактов на высоком уровне, укрепления политического доверия, расширения практического сотрудничества и развития гуманитарных связей, чтобы закрепить положительную динамику отношений.

Статья продолжается после рекламы

Говоря о вопросе Тайваня, Ван И вновь подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а принцип «одного Китая» — политическая основа дипломатических отношений Китая со всеми странами. Он выразил надежду, что Эстония полностью поймёт и поддержит законную позицию Китая и будет предпринимать конкретные шаги в поддержку политики «одного Китая».
Цахкна, в свою очередь, заявил, что Эстония придаёт большое значение отношениям с Китаем и твёрдо придерживается политики «одного Китая». Он поблагодарил Китай за продление безвизового режима для граждан Эстонии, отметив, что это будет способствовать развитию гуманитарных контактов и делового сотрудничества.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.10.25, 16:45
Торговая война с Китаем взвинчивает цены на продукцию завода в Силламяэ
Введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов угрожают парализовать не только западную оборонную промышленность, но и планы по расширению нового магнитного завода в Эстонии. При этом продукция Silmet может стать особенно востребованной.
Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Зарегистрированная в Эстонии компания по торговле углем Premcoal Baltic OÜ завершила прошлый год с прибылью в 3,8 миллиона евро, тогда как годом ранее зафиксировала один из крупнейших убытков в истории эстонского бизнеса – 88 млн евро.
Новости
  • 17.10.25, 19:02
Глава Ülemiste: китайские онлайн-магазины подрывают экологию и конкуренцию
Поскольку Китай поддерживает свое производство и торговлю в куда большем масштабе, чем Европа, это, безусловно, создает условия для недобросовестной конкуренции, считает директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс. Однако, по его словам, в электронной торговле его беспокоит еще один аспект.
Новости
  • 16.10.25, 09:55
США: Индия пообещала прекратить покупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет «через короткий промежуток времени», передает DW.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
2
Новости
  • 03.11.25, 08:29
Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение
3
Новости
  • 03.11.25, 06:00
На Балтийской электростанции появится новаторское зеленое производство
Один водородный электрогенератор передали в Украину
4
Новости
  • 03.11.25, 12:54
Голландцы, недавно купившие мясокомбинат у Леэдо, снова выставили его на продажу
5
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
6
Новости
  • 03.11.25, 12:13
Интернет‑магазин Maxima сокращает деятельность

Последние новости

Биржа
  • 04.11.25, 19:01
Боссы с Уолл-стрит предупреждают: на фондовых рынках растет риск спада
Новости
  • 04.11.25, 18:27
Китай готов к переговорам по соглашению о свободной торговле с ЕС
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
Биржа
  • 04.11.25, 16:45
Компания Everaus инвестирует привлеченные через облигации миллионы в жилье в Южной Эстонии
Биржа
  • 04.11.25, 16:14
Инвесторов в криптовалюту охватил «экстремальный страх»
Новости
  • 04.11.25, 15:49
Rheinmetall начал строительство крупного завода по производству боеприпасов в Литве
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
Новости
  • 04.11.25, 13:00
Партия «Отечество», которая готовится возглавить столицу, держит имя будущего мэра в секрете

Сейчас в фокусе

Компания Gunvor Services, зарегистрированная по адресу Торнимяэ, 5, предоставляет агентские и другие вспомогательные услуги компаниям группы.
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
Яанус Муракас управляет и молочным кооперативом, и пайдеским заводом, судьба которого сейчас обсуждается.
Новости
  • 03.11.25, 08:29
Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение
Основная продукция Coolergy – модуль по производству электричества из водорода, который (вместе с криогенным баком для водорода) помещается в легковой прицеп.
Новости
  • 03.11.25, 06:00
На Балтийской электростанции появится новаторское зеленое производство
Один водородный электрогенератор передали в Украину
Еще прошлым летом на Saaremaa Lihatööstus велось небольшое производство, и владелец Вячеслав Леэдо надеялся с помощью инвесторов вдохнуть в предприятие новую жизнь. Теперь компания признана банкротом, а завод уже перешел в собственность нидерландской фирмы.
Новости
  • 03.11.25, 12:54
Голландцы, недавно купившие мясокомбинат у Леэдо, снова выставили его на продажу
С субботы Barbora больше не будет доставлять заказы в Силламяэ.
Новости
  • 03.11.25, 12:13
Интернет‑магазин Maxima сокращает деятельность
На этой неделе о своих результатах отчитаются строительные компании Merko и Nordecon.
Биржа
  • 03.11.25, 08:54
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Андрей Деменков.
Mнения
  • 03.11.25, 11:53
Эстонская налоговая политика выглядит как нервная судорога
Местные выборы наказали центральную власть
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025