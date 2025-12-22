Китай ввел крупные пошлины на европейские молочные продукты

Развязанная Россией война приведет к утрате ее экономического суверенитета – Китай и США просто поделят ее между собой и, может быть, так найдут между собой мировой консенсус, считает обозреватель ДВ Вадим Штепа.
Китай готов вести переговоры и в перспективе подписать соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во вторник в Пекине на встрече со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна.
Введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов угрожают парализовать не только западную оборонную промышленность, но и планы по расширению нового магнитного завода в Эстонии. При этом продукция Silmet может стать особенно востребованной.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.