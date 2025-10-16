Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,22%293,32
  • OMX Riga0,87%914,36
  • OMX Tallinn−0,15%1 904,23
  • OMX Vilnius0,47%1 264,34
  • S&P 5000,4%6 671,06
  • DOW 30−0,04%46 253,31
  • Nasdaq 0,66%22 670,08
  • FTSE 100−0,11%9 414,85
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,95
  • 16.10.25, 09:55

США: Индия пообещала прекратить покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет «через короткий промежуток времени», передает DW.
Дональд Трамп и Нарендра Моди на встрече в Белом доме 13 февраля 2025 года.
  • Дональд Трамп и Нарендра Моди на встрече в Белом доме 13 февраля 2025 года.
  • Foto: Scanpix
«Я был недоволен тем, что Индия покупает (российскую. - Ред.) нефть, и он (Моди. - Ред.) сегодня заверил меня, что они не будут покупать нефть у России», – сказал американский президент журналистам в Белом доме.
Трамп назвал это обещание «большим шагом». «Теперь мы хотим добиться, чтобы Китай сделал то же самое», – цитирует его слова агентство Reuters.
Трамп ввел пошлины против Индии за покупку нефти в РФ

В апреле 2025 года поставки российской нефти в Индию выросли, по оценкам, до 2,15 млн баррелей в сутки - рекордного уровня с мая 2023-го. Агентство Reuters тогда отмечало, что РФ третий год подряд остается главным поставщиком нефти в Индию, доля ее импорта достигла 36%. Цены на нефть из России после начала полномасштабной войны в Украине привлекательны для индийских нефтепереработчиков.
14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. 29 июля американский президент сократил этот срок до 10 дней, а на следующий день ввел пошлины в 25% против Индии, в том числе за торговлю с РФ. «Индия (...) является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине», – пояснил Трамп.
31 июля стало известно, что четыре государственных нефтеперерабатывающих завода в Индии приостановили покупку нефти у РФ. В течение недели компании Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, которые ранее регулярно закупали российскую нефть, не интересовались ее покупкой, сообщило Reuters. Однако накануне индийские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что НПЗ в Индии, в том числе государственные IOC, BPCL и HPCL, продолжают закупать российскую нефть.
Президент США отказывался заключать торговую сделку с Индией
4 сентября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США отказывается одобрить торговую сделку с Индией, пока эта страна не обязуется сократить закупки российской нефти. Трамп на своей платформе Truth Social написал, что Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России и лишь малую долю – в США. При этом власти в Нью-Дели предлагают снизить торговые пошлины до нуля, «но уже поздно», добавил он, назвав экономические отношения с Индией «совершенно односторонней катастрофой».
При этом в Белом доме заявили, что «команды из США и Индии поддерживают тесную связь по всему спектру дипломатических, оборонных и торговых приоритетов нашего стратегического партнерства». А в Госдепартаменте отметили, что «Индия должна сделать больше», чтобы снять опасения США в вопросах торговли.
