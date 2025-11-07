Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%292,11
  • OMX Riga0,41%918,95
  • OMX Tallinn−0,1%1 910,17
  • OMX Vilnius0,32%1 262,79
  • S&P 500−1,12%6 720,32
  • DOW 30−0,84%46 912,3
  • Nasdaq −1,9%23 053,99
  • FTSE 100−0,32%9 704,18
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,47
  • 07.11.25, 10:11

Рост цен в октябре был вызван подорожанием услуг

В октябре цены выросли на 4,6%, по сравнению с прошлым годом товары подорожали на 2%, а услуги – на 8,3%, сообщил Департамент статистики.
Здравоохранение, транспорт и досуг подорожали быстрее остальных категорий.
  Здравоохранение, транспорт и досуг подорожали быстрее остальных категорий.
  • Foto: Andras Kralla
Цены на продукты снижаются второй месяц подряд.
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

