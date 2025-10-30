Умеренный рост продолжается: в третьем квартале экономика выросла на 0,9%

Немного большая уверенность побуждает к потреблению.
Foto: Andras Kralla
Руководитель группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп отметил, что первые данные указывают на некоторое улучшение экономической ситуации как по сравнению с прошлым годом, так и с предыдущим кварталом. «По сравнению со вторым кварталом этого года сезонно и с учетом количества рабочих дней скорректированный ВВП увеличился на 0,2%», – добавил Мюйрсепп в сообщении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,9%. Во втором квартале ВВП в текущих ценах составил 10,5 миллиарда евро.
Борьба с инфляцией превращается в ритуал: все произносят правильные слова, но никто не спешит останавливать процесс, который так надежно кормит казну, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Экономика еврозоны выросла во втором квартале 2025 года на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономика Европейского Союза – на 1,5%, следует из предварительной экспресс-оценки статистического агентства Eurostat.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.