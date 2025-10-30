Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%291,5
  • OMX Riga0,05%912,04
  • OMX Tallinn−0,08%1 888,16
  • OMX Vilnius−0,2%1 261,29
  • S&P 5000,00%6 890,59
  • DOW 30−0,16%47 632
  • Nasdaq 0,55%23 958,47
  • FTSE 100−0,46%9 710,97
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,92
  • OMX Baltic−0,26%291,5
  • OMX Riga0,05%912,04
  • OMX Tallinn−0,08%1 888,16
  • OMX Vilnius−0,2%1 261,29
  • S&P 5000,00%6 890,59
  • DOW 30−0,16%47 632
  • Nasdaq 0,55%23 958,47
  • FTSE 100−0,46%9 710,97
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,92
  • 30.10.25, 09:32

Умеренный рост продолжается: в третьем квартале экономика выросла на 0,9%

По предварительной оценке Департамента статистики, экономика Эстонии в третьем квартале 2025 года выросла на 0,9% в годовом выражении.
Немного большая уверенность побуждает к потреблению.
  • Немного большая уверенность побуждает к потреблению.
  • Foto: Andras Kralla
Руководитель группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп отметил, что первые данные указывают на некоторое улучшение экономической ситуации как по сравнению с прошлым годом, так и с предыдущим кварталом. «По сравнению со вторым кварталом этого года сезонно и с учетом количества рабочих дней скорректированный ВВП увеличился на 0,2%», – добавил Мюйрсепп в сообщении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.08.25, 09:44
Во втором квартале экономика Эстонии немного выросла
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,9%. Во втором квартале ВВП в текущих ценах составил 10,5 миллиарда евро.
Новости
  • 01.09.25, 07:00
Индрек Нейвельт: у нас слишком хорошая жизнь. Экономика расти не будет
Банкир Индрек Нейвельт не удивлен, что минфин в очередной раз снизил прогноз роста экономики Эстонии. Он убежден: для экономического роста в Европе нет никаких объективных предпосылок.
Mнения
  • 07.10.25, 08:45
Кому инфляция – мать родна
Борьба с инфляцией превращается в ритуал: все произносят правильные слова, но никто не спешит останавливать процесс, который так надежно кормит казну, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 30.07.25, 14:51
Экономика еврозоны выросла. Литва показала сильный рост
Экономика еврозоны выросла во втором квартале 2025 года на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономика Европейского Союза – на 1,5%, следует из предварительной экспресс-оценки статистического агентства Eurostat.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»
2
Новости
  • 29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
3
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
4
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
5
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
6
Новости
  • 29.10.25, 13:38
Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Последние новости

Новости
  • 30.10.25, 12:26
Руководитель Кассы по безработице сокращает 20 процентов сотрудников
Новости
  • 30.10.25, 11:48
Адвокаты пытаются спасти Леэдо от тюрьмы, предотвратив банкротство судоходной компании
Биржа
  • 30.10.25, 10:56
Harju Elekter получила рекордную прибыль
Новости
  • 30.10.25, 10:09
Частные лица снова могут отправлять посылки в США, компаниям пока придется подождать
Новости
  • 30.10.25, 09:32
Умеренный рост продолжается: в третьем квартале экономика выросла на 0,9%
Эпицентр
  • 30.10.25, 09:00
Политик «Ээсти 200» по уши в долгах. «Сбежал с деньгами»
Новости
  • 30.10.25, 06:00
От банкротства до гриль-ресторана: 90-е, пожары и потопы не остановили бизнесмена
Новости
  • 29.10.25, 20:27
ФРС снизила ставку, но Трамп ожидает большего

Сейчас в фокусе

Руководитель клуба Narva United – один из его спонсоров и работает не ради денег.
Интервью
  • 29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»
Руководитель латвийского проекта Äripäev Андрус Вахер почти стал жертвой мошенников.
Новости
  • 29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
В дальнейшем лесозаготовителю и производителю пиломатериалов не придется по отдельности проверять, поступает ли древесина с вырубленной территории: будет достаточно одного номера. Однако отрасль видит несколько системных изъянов.
Новости
  • 29.10.25, 08:48
Бюрократия отменяется: «Мы вложили туда огромные деньги, а теперь все равно будем делать по-другому»
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
10 октября в результате рейда были арестованы пять человек. В ходе операции были арестованы ещё двое, выведены из строя пять серверов и изъяты 1200 устройств SIMbox с 40 000 активных SIM-карт. Австрийские, эстонские и латвийские следователи совместно с коллегами из Европола и Евроюста связывают преступную сеть с 1700 случаями кибермошенничества в Австрии и 1500 случаями в Латвии, общий ущерб от которых составил почти пять миллионов евро. Есть жертвы и в Эстонии.
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Фото: личный архив
Подсказка
  • 28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.
Новости
  • 29.10.25, 13:38
Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025