  • 01.10.25, 10:19

Экспресс-оценка: годовой рост цен замедлился до 5%

Индекс гармонизированных потребительских цен, который учитывает и расходы туристов, в сентябре вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, однако по сравнению с августом этого года снизился на 1,2%, сообщил Департамент статистики.
Несмотря на рост цен в годовом выражении, по сравнению с предыдущим месяцем цены снизились. Одной из причин этого стало более дешевое моторное топливо.
В августе, согласно экспресс-оценке, индекс гармонизированных потребительских цен вырос за год на 6,2%, а по сравнению с июлем — на 0,9%.
