Экспресс-оценка: годовой рост цен замедлился до 5%
Индекс гармонизированных потребительских цен, который учитывает и расходы туристов, в сентябре вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, однако по сравнению с августом этого года снизился на 1,2%, сообщил Департамент статистики.
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики в следующем году во многом будет опираться на заемные средства. Это создаст краткосрочный толчок, но одновременно поставит под угрозу устойчивость бюджета. Внутреннее укрепление экономики, тем не менее, продолжится в следующем году и далее.