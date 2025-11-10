В Таллиннский политехникум принесли похожий на оружие предмет, подозреваемый задержан

Сегодня в 12:15 полиция получила сообщение о том, что в Таллиннском политехникуме один ученик передал другому некий предмет, похожий на оружие, передает Delfi.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Представитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сообщил, что полиция отреагировала на сообщение крупными силами, а подозреваемый, который принял оружие, покинул школу.
В 13:51 полиция подтвердила, что оба молодых человека задержаны и их допрашивают.
В воскресенье почти два десятка таллиннских школ получили письма с угрозами. Некоторые школы усилили меры безопасности, а полиция увеличила патрулирование, однако, по их словам, реальный уровень угрозы не увеличился, и письма скорее призваны посеять панику.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.