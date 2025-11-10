Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,24%292,58
  • OMX Riga0,07%916,97
  • OMX Tallinn−0,11%1 906,63
  • OMX Vilnius0,5%1 268,97
  • S&P 5000,00%6 728,8
  • DOW 300,00%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 1000,93%9 773,01
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • OMX Baltic0,24%292,58
  • OMX Riga0,07%916,97
  • OMX Tallinn−0,11%1 906,63
  • OMX Vilnius0,5%1 268,97
  • S&P 5000,00%6 728,8
  • DOW 300,00%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 1000,93%9 773,01
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • 10.11.25, 14:17

В Таллиннский политехникум принесли похожий на оружие предмет, подозреваемый задержан

Сегодня в 12:15 полиция получила сообщение о том, что в Таллиннском политехникуме один ученик передал другому некий предмет, похожий на оружие, передает Delfi.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Представитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сообщил, что полиция отреагировала на сообщение крупными силами, а подозреваемый, который принял оружие, покинул школу.
В 13:51 полиция подтвердила, что оба молодых человека задержаны и их допрашивают.
В воскресенье почти два десятка таллиннских школ получили письма с угрозами. Некоторые школы усилили меры безопасности, а полиция увеличила патрулирование, однако, по их словам, реальный уровень угрозы не увеличился, и письма скорее призваны посеять панику.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
2
Инвестор Тоомас
  • 07.11.25, 12:42
Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise
3
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
4
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
5
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании
6
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов

Последние новости

Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества
Новости
  • 10.11.25, 14:17
В Таллиннский политехникум принесли похожий на оружие предмет, подозреваемый задержан
Новости
  • 10.11.25, 13:41
В США достигли компромисса с целью завершить шатдаун
Новости
  • 10.11.25, 12:50
Nortal приобрела ближневосточное подразделение американской фирмы
Биржа
  • 10.11.25, 11:45
Акции Ekspress Grupp подорожали более чем на 8% после объявления о выкупе
Биржа
  • 10.11.25, 11:16
Чистая прибыль Tallinna Sadam в третьем квартале выросла более чем на 50%
Новости
  • 10.11.25, 09:54
Импорт товаров вырос значительнее экспорта

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов
По данным «Фонтанки», Новака и его жену убили на съемной вилле в городе Хатта, куда их заманили под предлогом встречи с потенциальными инвесторами.
Новости
  • 09.11.25, 13:46
В ОАЭ убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга и основатель приложения Fintopio
Деревянно-алюминиевая террасная дверь Viking Window.
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании
Таави Мадиберк на открытии завода по производству аккумуляторов.
Новости
  • 09.11.25, 13:15
ФОТО: Skeleton открыл в Финляндии завод стоимостью 50 млн евро
Реновированная черепичная крыша от Veldan Ehitus. Фото: частный архив
Новости
  • 08.11.25, 14:07
Veldan Ehitus: мы не настолько богаты, чтобы заниматься субподрядом в Эстонии
По словам Марти Ельцова, один ядерный реактор способен покрыть около четверти годовой потребности Эстонии в электроэнергии.
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
Картинка нуждается в комментариях? У Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня возникли... легкие разночтения в позициях.
Mнения
  • 07.11.25, 15:56
Делов-то: от перестановки мэров мало что меняется, а к свободе слова есть вопросы
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025