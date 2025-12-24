Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли

Несколько связанных с искусственным интеллектом акций также входят в число бумаг с наибольшим потенциалом роста. Среди них есть несколько акций «большой семерки», в отношении которых ожидается рост цен.
Среди акций, показавших в этом году самый сильный рост, представлены бумаги из разных секторов, однако наилучший результат продемонстрировали производители памяти, продукция которых пользуется высоким спросом на фоне бума строительства дата-центров.
Большинство частных инвесторов в этом году заработали неплохую доходность, а в следующем году прогнозируют беспокойное время для биткоина и акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, при этом безопасную гавань они ищут ближе к дому.
Мне попалась на глаза акция из S&P 500, показавшая в этом году лучшую доходность. Что любопытно, за ней стоит хорошо известный бренд в сегменте карт памяти. И я поймал себя на мысли: а что, если бы я тоже запрыгнул на эту ракету?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым возмутились вмешательством коммуняк в хорошо работающий инновационный бизнес, констатировали бракованную инфляцию.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.