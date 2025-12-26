Назад 26.12.25, 14:02 ТОП экспедиторских компаний: ушедшая в историю Schenker в последний раз поднялась на пьедестал Первое место в ТОПе экспедиторских компаний заняла тартуская фирма, а второе – Schenker AS, официальное объединение которой с DSV завершилось 1 декабря.

Как и в прошлом году, в нынешний ТОП экспедиторских компаний вошли 100 предприятий, занимающихся экспедированием. Если нынешний лидер, компания Euroopa Transpordi AS, в прошлом году была на четвертой позиции, то поднявшаяся на второе место Schenker совершила значительно более резкий скачок – сразу на 28 позиций вверх. Компания Ookeani Konteinervedude OÜ, занявшая третье место, в прошлом году находилась лишь на 67-й строчке, то есть ее рывок составил целых 64 позиции.

К сожалению, изданию Logistikauudised , несмотря на неоднократные попытки, не удалось получить комментарий ни от руководителя Ookeani Konteinervedude Данила Игнатенко, ни от владельца компании Галины Игнатенко. Последней принадлежат несколько связанных с морским бизнесом предприятий, таких как Eesti Mereagentuur, Estma, Export Lines, Omega shipping и другие. В рейтинге самых богатых людей по версии Äripäev Галина Игнатенко на протяжении многих лет входила в десятку самых состоятельных женщин Эстонии. В 2024 году стоимость ее активов оценивалась в 46,7 млн евро.

В то же время Данил Игнатенко этой осенью признался в интервью «Деловым ведомостям», что, хотя головной офис компании по-прежнему находится в Эстонии, без России здесь больше нет никакого бизнеса.

«В Эстонии ничего не происходит – стараемся по максимуму вести бизнес вне страны. Торговый бизнес, судовой бизнес, IT – все это мы не намерены связывать с Эстонией. Это не из-за того, что мы так хотим, а нас просто вынуждают. Здесь может находиться офис, но не более того. Единственная ценность, оставшаяся в Эстонии – это Старый город, где недавно открылась наша гостиница (стараемся диверсифицироваться)», – пояснял Игнатенко.

