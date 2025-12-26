Луйк получил 96% акций Ekspress Grupp в рамках предложения о выкупе
Принадлежащая Хансу Луйку компания HHL Rühm в ходе предложения о выкупе приобрела более 96% акций Ekspress Grupp. Это позволит Луйку принудительно выкупить акции у миноритарных акционеров и вывести компанию с биржи.
Ранее крупнейшему акционеру Ekspress Grupp Хансу Луйку принадлежало 73,57% акций биржевой компании.
Foto: Raul Mee
22 декабря завершилось добровольное предложение о выкупе, в рамках которого миноритарные акционеры продали HHL Rühm в общей сложности около 7 млн акций по цене 1,25 евро за акцию. Это составило 22,55% всех акций компании. До начала предложения HHL Rühm владела 73,57% акций Ekspress Grupp.
Ekspress Grupp продает 100% долю в литовском новостном портале Lrytas компании UAB Admisa, которую контролирует известный литовский продюсер и председатель совета телеканала «Lietuvos rytas» Роландас Скайсгирис.
