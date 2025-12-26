Луйк получил 96% акций Ekspress Grupp в рамках предложения о выкупе

«Я вижу у эстонских акций потенциал роста ещё на 30%, если война закончится»

После нескольких лет стагнации Таллиннская биржа наконец оживилась. Доходность в 2025 году стала лучшей со времен пандемии и превосходит даже индекс S&P 500 в США.