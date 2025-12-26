Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,15%6 942,67
  • DOW 300,03%48 744,07
  • Nasdaq 0,17%23 654,17
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 2250,68%50 750,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,15%6 942,67
  • DOW 300,03%48 744,07
  • Nasdaq 0,17%23 654,17
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 2250,68%50 750,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • 26.12.25, 16:08

Луйк получил 96% акций Ekspress Grupp в рамках предложения о выкупе

Принадлежащая Хансу Луйку компания HHL Rühm в ходе предложения о выкупе приобрела более 96% акций Ekspress Grupp. Это позволит Луйку принудительно выкупить акции у миноритарных акционеров и вывести компанию с биржи.
Ранее крупнейшему акционеру Ekspress Grupp Хансу Луйку принадлежало 73,57% акций биржевой компании.
  • Ранее крупнейшему акционеру Ekspress Grupp Хансу Луйку принадлежало 73,57% акций биржевой компании.
  • Foto: Raul Mee
22 декабря завершилось добровольное предложение о выкупе, в рамках которого миноритарные акционеры продали HHL Rühm в общей сложности около 7 млн акций по цене 1,25 евро за акцию. Это составило 22,55% всех акций компании. До начала предложения HHL Rühm владела 73,57% акций Ekspress Grupp.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 23.12.25, 16:20
Ekspress Grupp продает литовский новостной портал Lrytas
Ekspress Grupp продает 100% долю в литовском новостном портале Lrytas компании UAB Admisa, которую контролирует известный литовский продюсер и председатель совета телеканала «Lietuvos rytas» Роландас Скайсгирис.
Биржа
  • 19.12.25, 08:22
Биржа просыпается: таллиннские акции показывают лучший год после пандемии
«Я вижу у эстонских акций потенциал роста ещё на 30%, если война закончится»
После нескольких лет стагнации Таллиннская биржа наконец оживилась. Доходность в 2025 году стала лучшей со времен пандемии и превосходит даже индекс S&P 500 в США.
Биржа
  • 25.11.25, 12:37
Луйк сделал акционерам предложение о выкупе: решить нужно до Рождества
Компания HHL Rühm, принадлежащая крупному акционеру Ekspress Grupp Хансу Луйку, инициировала добровольное предложение о выкупе всех акций Ekspress Grupp с целью вывести компанию с биржи.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
2
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
3
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
4
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
5
Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
6
Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии

Последние новости

Биржа
  • 26.12.25, 16:08
Луйк получил 96% акций Ekspress Grupp в рамках предложения о выкупе
ТОП
  • 26.12.25, 14:02
ТОП экспедиторских компаний: ушедшая в историю Schenker в последний раз поднялась на пьедестал
Новости
  • 26.12.25, 13:00
В Дании прекратит работу государственная служба доставки писем, Эстония пока не готова от нее отказаться
Новости
  • 26.12.25, 12:05
Зеленский сообщил о подготовке встречи с Трампом в ближайшее время
Подсказка
  • 26.12.25, 10:00
Процедура санации: как реструктурировать требования, срок оплаты которых еще не наступил?
Биржа
  • 25.12.25, 16:24
Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли
Новости
  • 25.12.25, 14:57
Производитель дронов Threod Systems готовится представить новые решения. «Наш рост не случаен»
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо

Сейчас в фокусе

Музыкант Андрес Кёппер, известный как Noëp, вместе со знакомыми участвует в алкогольном бизнесе в таллиннском квартале Крулли, где производят джин с лесным вкусом. Фото иллюстративное.
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
Многим объективно тяжело, но куда более значительная часть людей просто не желает вознаграждать нынешнюю коалицию своими инвестиционными или потребительскими решениями, и потому решения откладываются, считает Меэлис Кубитс.
Новости
  • 24.12.25, 12:51
Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство
Rahakratt разместил в своих соцсетях информацию о закрытом предложении по привлечению средств от компании Täisteenusliisingu AS, что вызывает вопросы в связи с недавно опубликованным руководством по добросовестной практике для инфлюенсеров.
Биржа
  • 24.12.25, 14:34
Влияние на инвесторов: из‑за публикации Rahakratt компания оказалась в поле зрения Финансовой инспекции
В ТОПе самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev Олег Гросс занял 17 место.
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо
Несколько связанных с искусственным интеллектом акций также входят в число бумаг с наибольшим потенциалом роста. Среди них есть несколько акций «большой семерки», в отношении которых ожидается рост цен.
Биржа
  • 25.12.25, 16:24
Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли
Сияющие перспективы или темное будущее? Перед Новым годом самое время не только оглядываться назад, но и смотреть вперед.
Новости
  • 24.12.25, 10:00
Что принесет 2026 год? Предприниматели Ида-Вирумаа делятся надеждами и тревогами
Таллиннский предприниматель Мирослав Писаревский родом из украинского Северодонецка, ныне оккупированного и разрушенного российскими войсками. Он уже четыре года покоряет ресторанный рынок Эстонии.
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025