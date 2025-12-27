Зеленский: мирный план готов на 90%

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по завершению войны, состоящий из 20 пунктов, подготовлен примерно на 90 процентов.
- Президент Украины Владимир Зеленский.
- Foto: Shutterstock
Об этом он заявил в пятницу, 26 декабря, во время онлайн-общения с журналистами. «Наша задача — сделать так, чтобы все было готово на 100 процентов», — подчеркнул Зеленский, добавив, что эта работа является непростой.
По словам главы украинского государства, на встрече с президентом США Дональд Трамп, которая намечена на 28 декабря, планируется обсудить пакет документов, касающихся гарантий безопасности для Украины, а также территориальные вопросы и перспективы экономического развития страны, передает DW.
Зеленский также заявил, что намерен поднять на переговорах тему отсутствия готовности со стороны Москвы к подписанию мирного соглашения. По его словам, Россия, как правило, «постоянно ищет причины, чтобы не соглашаться». Он считает, что если Украина демонстрирует конструктивную позицию, а российская сторона отказывается от договоренностей, это может свидетельствовать о недостаточном международном давлении.
Статья продолжается после рекламы
Кроме того, президент Украины сообщил, что в стране уже существуют законодательные инициативы, касающиеся проведения президентских выборов и референдума. При этом ключевым вопросом, по его словам, остается обеспечение безопасности в условиях возможного избирательного процесса.
Зеленский подчеркнул, что окончательный мирный договор не может быть подписан без согласования со всеми сторонами, участвующими в переговорах. К ним он отнес Украину, США, Россию и Европейский союз.
В офисе президента Украины подтвердили, что встреча Зеленского и Трампа состоится в воскресенье, 28 декабря, во Флориде. Ранее Зеленский уже заявлял, что переговоры на высшем уровне должны пройти в ближайшие дни, подчеркнув: «Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года».
Накануне украинский президент также сообщил о телефонном разговоре со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и советником Трампа Джаредом Кушнером, охарактеризовав его как «очень хороший». По словам Зеленского, в ходе беседы обсуждались «некоторые значительные детали работы», а также идеи, которые, по его мнению, могут способствовать достижению совместного результата и долгосрочного мира.
Ранее Зеленский заявлял, что в последнем варианте плана прекращения войны Украине удалось добиться ряда уступок. Документ из 20 пунктов, о котором идет речь, в частности предусматривает замораживание текущей линии фронта, а также создает условия для отвода войск и формирования демилитаризованных зон.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился о скорой встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон продолжают работу над документами, которые должны лечь в основу возможного соглашения о мире с Россией и системы гарантий безопасности для Украины. По его словам, в мирном плане уже подготовлены 20 пунктов.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.