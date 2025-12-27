Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 500−0,03%6 929,94
  • DOW 30−0,04%48 710,97
  • Nasdaq −0,09%23 593,1
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 2250,68%50 750,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • 27.12.25, 11:34

Зеленский: мирный план готов на 90%

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по завершению войны, состоящий из 20 пунктов, подготовлен примерно на 90 процентов.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Shutterstock
Об этом он заявил в пятницу, 26 декабря, во время онлайн-общения с журналистами. «Наша задача — сделать так, чтобы все было готово на 100 процентов», — подчеркнул Зеленский, добавив, что эта работа является непростой.
По словам главы украинского государства, на встрече с президентом США Дональд Трамп, которая намечена на 28 декабря, планируется обсудить пакет документов, касающихся гарантий безопасности для Украины, а также территориальные вопросы и перспективы экономического развития страны, передает DW.
Зеленский также заявил, что намерен поднять на переговорах тему отсутствия готовности со стороны Москвы к подписанию мирного соглашения. По его словам, Россия, как правило, «постоянно ищет причины, чтобы не соглашаться». Он считает, что если Украина демонстрирует конструктивную позицию, а российская сторона отказывается от договоренностей, это может свидетельствовать о недостаточном международном давлении.

Кроме того, президент Украины сообщил, что в стране уже существуют законодательные инициативы, касающиеся проведения президентских выборов и референдума. При этом ключевым вопросом, по его словам, остается обеспечение безопасности в условиях возможного избирательного процесса.
Зеленский подчеркнул, что окончательный мирный договор не может быть подписан без согласования со всеми сторонами, участвующими в переговорах. К ним он отнес Украину, США, Россию и Европейский союз.
В офисе президента Украины подтвердили, что встреча Зеленского и Трампа состоится в воскресенье, 28 декабря, во Флориде. Ранее Зеленский уже заявлял, что переговоры на высшем уровне должны пройти в ближайшие дни, подчеркнув: «Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года».
Накануне украинский президент также сообщил о телефонном разговоре со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и советником Трампа Джаредом Кушнером, охарактеризовав его как «очень хороший». По словам Зеленского, в ходе беседы обсуждались «некоторые значительные детали работы», а также идеи, которые, по его мнению, могут способствовать достижению совместного результата и долгосрочного мира.
Ранее Зеленский заявлял, что в последнем варианте плана прекращения войны Украине удалось добиться ряда уступок. Документ из 20 пунктов, о котором идет речь, в частности предусматривает замораживание текущей линии фронта, а также создает условия для отвода войск и формирования демилитаризованных зон.
