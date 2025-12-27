Назад 27.12.25, 11:34 Зеленский: мирный план готов на 90% Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по завершению войны, состоящий из 20 пунктов, подготовлен примерно на 90 процентов.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Foto: Shutterstock

Об этом он заявил в пятницу, 26 декабря, во время онлайн-общения с журналистами. «Наша задача — сделать так, чтобы все было готово на 100 процентов», — подчеркнул Зеленский, добавив, что эта работа является непростой.

По словам главы украинского государства, на встрече с президентом США Дональд Трамп, которая намечена на 28 декабря, планируется обсудить пакет документов, касающихся гарантий безопасности для Украины, а также территориальные вопросы и перспективы экономического развития страны, передает DW.

Зеленский также заявил, что намерен поднять на переговорах тему отсутствия готовности со стороны Москвы к подписанию мирного соглашения. По его словам, Россия, как правило, «постоянно ищет причины, чтобы не соглашаться». Он считает, что если Украина демонстрирует конструктивную позицию, а российская сторона отказывается от договоренностей, это может свидетельствовать о недостаточном международном давлении.

Кроме того, президент Украины сообщил, что в стране уже существуют законодательные инициативы, касающиеся проведения президентских выборов и референдума. При этом ключевым вопросом, по его словам, остается обеспечение безопасности в условиях возможного избирательного процесса.

Зеленский подчеркнул, что окончательный мирный договор не может быть подписан без согласования со всеми сторонами, участвующими в переговорах. К ним он отнес Украину, США, Россию и Европейский союз.

В офисе президента Украины подтвердили, что встреча Зеленского и Трампа состоится в воскресенье, 28 декабря, во Флориде. Ранее Зеленский уже заявлял, что переговоры на высшем уровне должны пройти в ближайшие дни, подчеркнув: «Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года».

Накануне украинский президент также сообщил о телефонном разговоре со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и советником Трампа Джаредом Кушнером, охарактеризовав его как «очень хороший». По словам Зеленского, в ходе беседы обсуждались «некоторые значительные детали работы», а также идеи, которые, по его мнению, могут способствовать достижению совместного результата и долгосрочного мира.

Ранее Зеленский заявлял, что в последнем варианте плана прекращения войны Украине удалось добиться ряда уступок. Документ из 20 пунктов, о котором идет речь, в частности предусматривает замораживание текущей линии фронта, а также создает условия для отвода войск и формирования демилитаризованных зон.