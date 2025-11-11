Деловые ведомости
США призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в очередной раз призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители, передает DW.
«Соединенные Штаты также подчеркнули призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента США в понедельник, 10 ноября.
Агентство Bloomberg в свою очередь напоминает, что Турция – третий крупнейший покупатель российской нефти после Китая и Индии. Кроме того, Москва – крупнейший поставщик природного газа для Анкары, «и в настоящее время стороны ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов, поскольку срок действия существующих соглашений истекает в конце года», напоминает агентство.
Трамп призывал Эрдогана прекратить покупать нефть и газ у России

Статья продолжается после рекламы

Президент США Дональд Трамп, принимая 25 сентября 2025 года в Белом доме своего турецкого коллегу по должности Реджепа Тайипа Эрдогана, открыто призвал его отказаться от российских энергоносителей. «Лучшее, что он мог бы сделать, – это прекратить покупать нефть и газ у России», – сказал Трамп журналистам в присутствии президента Турции.
Позднее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в эфире телеканала CNNTurk заявил, что решение о покупке российских энергоносителей принимают «частные компании, дистрибьюторы и нефтеперерабатывающие предприятия»; а турецкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были построены для переработки нефти из близлежащих источников, что делает импорт из России одновременно технической необходимостью и коммерческим решением.
Однако спустя несколько дней после призыва Трампа к Анкаре агентство Reuters сообщило, что впервые за 2,5 года в Турцию по трубопроводу поступила сырая нефть из полуавтономного региона Курдистан на севере Ирака.
