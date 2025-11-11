США призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в очередной раз призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители, передает DW.
- Президент США Дональд Трамп.
- Foto: Shutterstock
«Соединенные Штаты также подчеркнули призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента США в понедельник, 10 ноября.
Агентство Bloomberg в свою очередь напоминает, что Турция – третий крупнейший покупатель российской нефти после Китая и Индии. Кроме того, Москва – крупнейший поставщик природного газа для Анкары, «и в настоящее время стороны ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов, поскольку срок действия существующих соглашений истекает в конце года», напоминает агентство.
Трамп призывал Эрдогана прекратить покупать нефть и газ у России
Статья продолжается после рекламы
Президент США Дональд Трамп, принимая 25 сентября 2025 года в Белом доме своего турецкого коллегу по должности Реджепа Тайипа Эрдогана, открыто призвал его отказаться от российских энергоносителей. «Лучшее, что он мог бы сделать, – это прекратить покупать нефть и газ у России», – сказал Трамп журналистам в присутствии президента Турции.
Позднее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в эфире телеканала CNNTurk заявил, что решение о покупке российских энергоносителей принимают «частные компании, дистрибьюторы и нефтеперерабатывающие предприятия»; а турецкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были построены для переработки нефти из близлежащих источников, что делает импорт из России одновременно технической необходимостью и коммерческим решением.
Однако спустя несколько дней после призыва Трампа к Анкаре агентство Reuters сообщило, что впервые за 2,5 года в Турцию по трубопроводу поступила сырая нефть из полуавтономного региона Курдистан на севере Ирака.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент США Дональд Трамп предоставил Венгрии неограниченное освобождение от санкций США, наложенных на покупку российский нефти, заявил вечером в пятницу, 7 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет «через короткий промежуток времени», передает DW.
Нефтетрейдер Gunvor оставит в Эстонии одного члена правления из пяти. Помимо этого, компания требует, чтобы работники вернулись в офис, т.к. некоторые из них злоупотребили возможностью удаленной работы.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».