Назад 11.11.25, 16:04 США призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в очередной раз призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители, передает DW.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Shutterstock

«Соединенные Штаты также подчеркнули призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупки российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента США в понедельник, 10 ноября.

Агентство Bloomberg в свою очередь напоминает, что Турция – третий крупнейший покупатель российской нефти после Китая и Индии. Кроме того, Москва – крупнейший поставщик природного газа для Анкары, «и в настоящее время стороны ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов, поскольку срок действия существующих соглашений истекает в конце года», напоминает агентство.

Трамп призывал Эрдогана прекратить покупать нефть и газ у России

Президент США Дональд Трамп, принимая 25 сентября 2025 года в Белом доме своего турецкого коллегу по должности Реджепа Тайипа Эрдогана, открыто призвал его отказаться от российских энергоносителей. «Лучшее, что он мог бы сделать, – это прекратить покупать нефть и газ у России», – сказал Трамп журналистам в присутствии президента Турции.

Позднее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в эфире телеканала CNNTurk заявил, что решение о покупке российских энергоносителей принимают «частные компании, дистрибьюторы и нефтеперерабатывающие предприятия»; а турецкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были построены для переработки нефти из близлежащих источников, что делает импорт из России одновременно технической необходимостью и коммерческим решением.

Однако спустя несколько дней после призыва Трампа к Анкаре агентство Reuters сообщило, что впервые за 2,5 года в Турцию по трубопроводу поступила сырая нефть из полуавтономного региона Курдистан на севере Ирака.