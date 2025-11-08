Назад 08.11.25, 15:18 Сийярто: США исключили Венгрию из списка санкций против РФ Президент США Дональд Трамп предоставил Венгрии неограниченное освобождение от санкций США, наложенных на покупку российский нефти, заявил вечером в пятницу, 7 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Соединенные Штаты предоставили Венгрии полное и бессрочное освобождение от санкций на нефть и газ. Мы благодарны за это решение, которое гарантирует энергетическую безопасность Венгрии», – написал Сийярто в микроблоге X после окончания встречи Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.

Между тем неназванный представитель Белого дома сообщил информационному агентству AFP, что исключение из санкций будет действовать только в течение одного года, пишет Deutsche Welle

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о готовности освободить Венгрию от условий санкций, наложенных на покупку российской нефти. «Мы рассматриваем этот вопрос, потому что Венгрии очень трудно получать нефть и газ из других регионов», – сказал Трамп журналистам в ходе встречи с Виктором Орбаном. «Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю», – обосновал он свою точку зрения.

Виктор Орбан заявил в Вашингтоне, что российские энергоресурсы жизненно необходимы для его страны. Он выразил готовность объяснить президенту США, «каковы будут последствия для венгерского народа и для венгерской экономики, если не получать нефть и газ из России».

«Потому что нас снабжают по трубопроводам. Трубопровод – это не идеологический и не политический вопрос. Это физическая реальность, потому что у нас нет порта», – добавил Орбан.

При этом глава Белого дома обвинил страны Евросоюза, имеющие выход к морю, в том, что те продолжают закупать энергоносители у России. «Меня это очень беспокоит, потому что мы им помогаем, а они идут и покупают нефть и газ у России», – сказал Трамп.

В Брюсселе не согласны с такими доводами, указывая, что после полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел запрет на импорт российской нефти. В результате, по данным Еврокомиссии, доля импорта нефти из России в ЕС снизилась с 29 процентов в первом квартале 2021 года до двух процентов во втором квартале 2025 года.