Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%292,68
  • OMX Riga−0,48%906,44
  • OMX Tallinn−0,46%1 916,18
  • OMX Vilnius−0,31%1 258,46
  • S&P 500−0,07%6 650,29
  • DOW 300,48%46 289,27
  • Nasdaq −0,56%22 567,91
  • FTSE 1000,1%9 452,77
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,28
  • OMX Baltic−0,26%292,68
  • OMX Riga−0,48%906,44
  • OMX Tallinn−0,46%1 916,18
  • OMX Vilnius−0,31%1 258,46
  • S&P 500−0,07%6 650,29
  • DOW 300,48%46 289,27
  • Nasdaq −0,56%22 567,91
  • FTSE 1000,1%9 452,77
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,28
  • 14.10.25, 20:33

Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис

Нефтетрейдер Gunvor оставит в Эстонии одного члена правления члена из пяти. Помимо этого компания требует, чтобы работники вернулись в офис, т.к. некоторые из них злоупотребили возможностью удаленной работы.
Компания Gunvor Services, официально прописанная по адресу Торнимяэ 5, намерена оставить только одного члена правления и вернуть сотрудников в контору.
  • Компания Gunvor Services, официально прописанная по адресу Торнимяэ 5, намерена оставить только одного члена правления и вернуть сотрудников в контору.
  • Foto: Андрас Кралла
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.06.25, 13:38
Эстонская «дочка» нефтетрейдера Gunvor планирует расти несмотря на сложности
Эстонская «дочка» швейцарской нефтетрейдинговой компании Gunvor начала торговать металлами и увеличивает штат.
Интервью
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
В 29 лет он жил в квартире, по которой бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.
Биржа
  • 14.10.25, 12:57
Google инвестирует 15 млрд долларов в индийский центр обработки данных ИИ
В течение ближайших пяти лет Google инвестирует 15 млрд долларов в строительство нового центра обработки данных искусственного интеллекта.
Биржа
  • 09.10.25, 08:55
Цена на нефть выросла на фоне сокращения запасов в США
Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали в среду на 1,9% после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о сокращении запасов.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
2
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
3
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
4
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
5
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
6
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия

Последние новости

Новости
  • 14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
Биржа
  • 14.10.25, 18:59
Фининспекция сделала предписание Inbank Finance
Новости
  • 14.10.25, 17:38
Swedbank не рассматривает пособия как доход
Новости
  • 14.10.25, 16:52
Впереди – Марс. SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск Starship
Новости
  • 14.10.25, 16:47
Еврокомиссия оштрафовала производителей предметов роскоши на 157 млн евро
Розничные продавцы не могли самостоятельно устанавливать цены
Новости
  • 14.10.25, 16:19
Ида-вируский завод по производству спортивной продукции сокращает штат
«Эстония становится слишком дорогой слишком быстро»
Биржа
  • 14.10.25, 14:53
Перед публикацией результатов: от крупных банков США ожидают продолжения роста прибыли
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы

Сейчас в фокусе

Городские управы не успеют заключить контракты на уборку от снега новых территорий.
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
«Я определенно возьму перерыв, это было утомительно», – признался итальянец Микеле Парруччи, в течение десяти лет управлявший тремя ресторанами на Хийумаа.
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Проект будущего спа-отеля в Локса.
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Биржа
  • 13.10.25, 11:48
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Чем более общими и неясными являются условия выплаты премии, тем больше вероятность того, что в случае возникновения спора работник окажется в выигрышной позиции.
Подсказка
  • 13.10.25, 16:00
Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб
Промзона VKG в Кохтла-Ярве.
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025