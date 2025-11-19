Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%291,02
  • OMX Riga−0,02%925,45
  • OMX Tallinn−0,05%1 904,2
  • OMX Vilnius−0,07%1 271,56
  • S&P 500−0,83%6 617,32
  • DOW 30−1,07%46 091,74
  • Nasdaq −1,21%22 432,85
  • FTSE 100−0,07%9 545,14
  • Nikkei 225−0,34%48 537,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • 19.11.25, 13:14

Кельдо: Украина ждет эстонские ИТ- и оборонные компании

По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, в Украине есть рынок и для эстонских компаний. Из-за войны страна остро нуждается в решениях оборонной промышленности, ИТ-услугах и восстановлении энергетической инфраструктуры, пояснил Кельдо в эфире утренней передачи радио Äripäev.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
  • Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
  • Foto: Andras Kralla
На прошлой неделе министр вместе с эстонскими предпринимателями посетил в Польше конференцию по восстановлению Украины, и, по его словам, Украина готова к сотрудничеству.
«Украинцы очень ждут, чтобы государства и частные предприниматели отправлялись в Украину уже сегодня или даже вчера. У тех, кто придет первым, будут лучшие возможности помогать, строить, восстанавливать и, чего уж скрывать, модернизировать», – сказал Кельдо.
Предпринимателю, который хочет выйти на украинский рынок, Кельдо советует начать с Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) и воспользоваться поддержкой бизнес-дипломатии МИД. В будущем Кельдо надеется создать единый экспортный портал, где предприниматель сможет внести свои данные и видеть все государственные услуги в одном месте.

Статья продолжается после рекламы

В интервью также говорилось о том, как предпринимателям следует относиться к коррупционным скандалам в Украине, а также о тяжелых ударах России по украинской энергетической инфраструктуре в зимний период.
Hommikuprogramm
Keldo: Ukraina ootab Eesti IT- ja kaitsetööstuse ettevõtteid
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

