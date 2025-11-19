Кельдо: Украина ждет эстонские ИТ- и оборонные компании

По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, в Украине есть рынок и для эстонских компаний. Из-за войны страна остро нуждается в решениях оборонной промышленности, ИТ-услугах и восстановлении энергетической инфраструктуры, пояснил Кельдо в эфире утренней передачи радио Äripäev.
- Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
- Foto: Andras Kralla
На прошлой неделе министр вместе с эстонскими предпринимателями посетил в Польше конференцию по восстановлению Украины, и, по его словам, Украина готова к сотрудничеству.
«Украинцы очень ждут, чтобы государства и частные предприниматели отправлялись в Украину уже сегодня или даже вчера. У тех, кто придет первым, будут лучшие возможности помогать, строить, восстанавливать и, чего уж скрывать, модернизировать», – сказал Кельдо.
Предпринимателю, который хочет выйти на украинский рынок, Кельдо советует начать с Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) и воспользоваться поддержкой бизнес-дипломатии МИД. В будущем Кельдо надеется создать единый экспортный портал, где предприниматель сможет внести свои данные и видеть все государственные услуги в одном месте.
В интервью также говорилось о том, как предпринимателям следует относиться к коррупционным скандалам в Украине, а также о тяжелых ударах России по украинской энергетической инфраструктуре в зимний период.
Keldo: Ukraina ootab Eesti IT- ja kaitsetööstuse ettevõtteid
