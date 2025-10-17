Назад 17.10.25, 10:51 «Третья мировая война из-за Украины не начнется». Трамп намерен встретиться с Путиным Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Президент США, по его словам, пытается остановить войну в Украине, чтобы «помочь Европе» и «спасти много жизней».

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Foto: Photo Agency

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 16 октября, заверил, что не позволит войне России против Украины перерасти в глобальный конфликт. «Думаю, это могло бы привести к третьей мировой войне. Но этого не произойдет», – заявил Трамп.

Причиной начала полномасштабной войны в Украине действующий американский президент назвал ошибочную политику своего предшественника Джо Байдена. «Украина была в центре внимания Путина, но он никогда не сделал бы ничего подобного (во время президентства Трампа. - Ред.). Это произошло, потому что были приняты некоторые действительно плохие решения», – заявил глава Белого дома, отметив, что, заступив на президентский пост, он обнаружил в этом вопросе «полный беспорядок».

Трамп, по его собственным словам, пытается добиться прекращения войны в Украине, «только для того, чтобы спасти души» людей. «Я делаю это не для нас. Мы отделены океаном (от Европы. - Ред.). Я делаю это также чтобы помочь Европе. Они хотят, чтобы война кончилась, но не могут этого добиться. А я могу. Я думаю, мы добьемся успеха, спасем много жизней. Это нужно сделать», – сказал президент США.

Трамп назвал сроки своей новой встречи с Путиным и состав делегации США

На той же пресс-конференции глава Белого дома сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится, «вероятно, в течение двух недель». По его словам, госсекретарь США Марко Рубио намерен перед этим встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Участвовать в переговорах с Россией также будут вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, указал Трамп.

Глава Белого дома указал, что отношения между Путиным и Зеленским – «ужасные», и это мешает организовать совместную встречу с ними. Трамп также заявил, что обсуждал с президентом РФ возможность поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине, и что Путина «очень не обрадовала» такая перспектива.

Встреча президентов США и Украины и ракеты Tomahawk

17 октября запланирована встреча Трампа с прилетевшим в США украинским президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что на ней будет обсуждаться, в том числе, возможность предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, о которой президент США говорил несколькими днями ранее. Зеленский пообещал, что если Украина получит эти ракеты, то будет использовать их только против военных целей.

16 октября Трамп два часа проговорил с Путиным по телефону, после чего объявил, что два лидера договорились встретиться в Будапеште. Президент США заявил также, что в ходе разговора был достигнут «большой прогресс», и он обсудит его итоги с Зеленским 17 октября. Украинский лидер написал в Telegram: «Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках"».