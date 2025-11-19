Крупнейшая сделка года: семья Пийльманн покупает у шведов ТЦ Solaris
Департамент конкуренции всего после нескольких недель рассмотрения одобрил сделку, в рамках которой семейная фирма Пийльманнов покупает у шведского фонда недвижимости торговый центр Solaris и другие объекты.
«Впереди еще несколько крупных и интересных сделок»
Вероятно, крупнейшая сделка на рынке недвижимости в этом году – продажа торгового центра Solaris – укрепляет позиции семьи Пийльманн на эстонском рынке. Участники рынка считают, что уход иностранных владельцев с эстонского рынка недвижимости открывает выгодные возможности для местных состоятельных инвесторов.
