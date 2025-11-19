Деловые ведомости
Крупнейшая сделка года: семья Пийльманн покупает у шведов ТЦ Solaris

Департамент конкуренции всего после нескольких недель рассмотрения одобрил сделку, в рамках которой семейная фирма Пийльманнов покупает у шведского фонда недвижимости торговый центр Solaris и другие объекты.
Хотя Кристьян Пийльманн не раскрыл стоимость сделки, в отчетности стоимость активов составляет 78 млн евро. Эксперты полагают, что скидка могла составить около 10% от этой суммы.
  • Foto: Liis Treimann
