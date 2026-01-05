Назад 05.01.26, 11:04 Tallink сохранил объем пассажирских перевозок, грузоперевозки сократились В декабре прошлого года Tallink Grupp перевезла на 0,2% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако объемы грузовых единиц и перевозимых пассажирских транспортных средств сократились.

Tallink Grupp не удалось увеличить объем перевозимых грузов и в декабре.

Foto: Andras Kralla

В декабре завершившегося года Tallink Grupp перевезла 461 868 пассажиров, что на 0,2% больше, чем в декабре предыдущего года, когда было перевезено 460 786 пассажиров. Наибольший рост числа пассажиров зафиксирован на линии Финляндия–Швеция (+9,2%), в то время как на линии Эстония–Швеция было обслужено на 5,4% меньше пассажиров, следует из биржевого сообщения.