Tallink сохранил объем пассажирских перевозок, грузоперевозки сократились

В декабре прошлого года Tallink Grupp перевезла на 0,2% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако объемы грузовых единиц и перевозимых пассажирских транспортных средств сократились.
- Tallink Grupp не удалось увеличить объем перевозимых грузов и в декабре.
- Foto: Andras Kralla
В декабре завершившегося года Tallink Grupp перевезла 461 868 пассажиров, что на 0,2% больше, чем в декабре предыдущего года, когда было перевезено 460 786 пассажиров. Наибольший рост числа пассажиров зафиксирован на линии Финляндия–Швеция (+9,2%), в то время как на линии Эстония–Швеция было обслужено на 5,4% меньше пассажиров, следует из биржевого сообщения.
