ТОП пищевой промышленности: лучшие компании показали быстрый рост

Предприятия пищевой промышленности в прошлом году заметно увеличили как оборот, так и прибыль.
- Разработка продукции в эстонской пищевой промышленности находится на очень хорошем уровне, но потенциала для увеличения добавленной стоимости еще больше. «В зависимости от сырья у нас есть возможность расширить объем переработки, например, в случае зерна или молока», – сказал главный аналитик сектора пищевой промышленности Swedbank Оливер Ольт.
- Foto: Liis Treimann
В прошлом году совокупный оборот сектора вырос с 2,2 млрд евро до 2,5 млрд евро, а совокупная прибыль – с 77,6 млн евро до 96,1 млн евро.
Рост подтверждает и сравнение экономических результатов тройки лидеров за два года. У всех них увеличились как оборот, так и прибыль, при этом рост прибыли достиг 8 млн евро, а оборот вырос более чем на 100 млн евро.
Согласно экономическим результатам 2024 года, ставшим основой для рейтинга, африканская чума свиней еще не истощила эстонскую пищевую промышленность, и мясоперерабатывающие предприятия занимают довольно высокие позиции в списке.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По словам хозяйки Andre Juustufarm Эрики Королевой, у них с самого начала был четкий план: если сыр не выдастся хорошим, они прекратят и животноводство, а затем закроют бизнес.
Центр мониторинга развития отмечает в новом рапорте, что сельскохозяйственные производители Эстонии несмотря на инвестиции и рост производительности работают в убыток. Снижение конкурентоспособности вызвано ростом затрат и низким уровнем переработки сырья, говорится в рапорте.
Производитель овсяного напитка Yook стал первым эстонским производителем продуктов питания, который начал сотрудничество с крупнейшей в мире сетью кофеен Starbucks. По словам руководителя компании Yook Production Катре Кываск, это стало результатом упорного труда.
E-Piim Tootmine в 2024 году удвоила выручку до 152 млн евро, а средняя зарплата сотрудников выросла почти наполовину. Однако с нидерландским партнером, участвовавшим в строительстве завода в Пайде, компания спорит в арбитраже из-за миллионов.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.