Назад 06.09.25, 10:51 ТОП пищевой промышленности: лучшие компании показали быстрый рост Предприятия пищевой промышленности в прошлом году заметно увеличили как оборот, так и прибыль.

Разработка продукции в эстонской пищевой промышленности находится на очень хорошем уровне, но потенциала для увеличения добавленной стоимости еще больше. «В зависимости от сырья у нас есть возможность расширить объем переработки, например, в случае зерна или молока», – сказал главный аналитик сектора пищевой промышленности Swedbank Оливер Ольт.

В прошлом году совокупный оборот сектора вырос с 2,2 млрд евро до 2,5 млрд евро, а совокупная прибыль – с 77,6 млн евро до 96,1 млн евро.

Рост подтверждает и сравнение экономических результатов тройки лидеров за два года. У всех них увеличились как оборот, так и прибыль, при этом рост прибыли достиг 8 млн евро, а оборот вырос более чем на 100 млн евро.

Согласно экономическим результатам 2024 года, ставшим основой для рейтинга, африканская чума свиней еще не истощила эстонскую пищевую промышленность, и мясоперерабатывающие предприятия занимают довольно высокие позиции в списке.