Подавший в суд на Bolt иностранный партнер проиграл дело

Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
Сотрудница, пришедшая в Bolt в первые годы работы, заняла сотни тысяч евро у руководителей компании, чтобы открыть первый в Эстонии частный караоке-бар. Теперь ей предстоит суд из-за долга в 100 000 евро перед арендодателем.
Bolt Technology, ведущая деятельность преимущественно в сфере информационных технологий, входит в ТОП компаний, где работает более 100 человек, а средняя зарплата превышает 4000 евро. Всего в Эстонии 44 такие компании.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.