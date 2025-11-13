Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,59%291,37
  • OMX Riga0,48%925,64
  • OMX Tallinn−0,04%1 912,77
  • OMX Vilnius0,07%1 272,06
  • S&P 500−1,47%6 750,17
  • DOW 30−1,25%47 649,44
  • Nasdaq −2,22%22 886,73
  • FTSE 100−1,05%9 807,68
  • Nikkei 2250,43%51 281,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,92
  • 13.11.25, 13:46

В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд

Сотрудница, пришедшая в Bolt в первые годы работы, заняла сотни тысяч евро у руководителей компании, чтобы открыть первый в Эстонии частный караоке-бар. Теперь ей предстоит суд из-за долга в 100 000 евро перед арендодателем.
Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
  • Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
  • Foto: Лийз Трейманн
Бывшая руководительница среднего звена Bolt, сингапурка Венус Лим, несколько лет назад ушла из технологического сектора и открыла частное караоке-заведение House 10 в Старом городе. В Эстонии тогда еще не было подобного караоке-бара, где можно было бы арендовать отдельную комнату, чтобы попеть с друзьями.
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро

