В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Сотрудница, пришедшая в Bolt в первые годы работы, заняла сотни тысяч евро у руководителей компании, чтобы открыть первый в Эстонии частный караоке-бар. Теперь ей предстоит суд из-за долга в 100 000 евро перед арендодателем.
Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
Foto: Лийз Трейманн
Бывшая руководительница среднего звена Bolt, сингапурка Венус Лим, несколько лет назад ушла из технологического сектора и открыла частное караоке-заведение House 10 в Старом городе. В Эстонии тогда еще не было подобного караоке-бара, где можно было бы арендовать отдельную комнату, чтобы попеть с друзьями.
Приехать в Эстонию Венус Лим из Сингапура заставила работа в Bolt, но в какой-то момент она задала себе вопрос: а что дальше? Так она основала первый в нашей стране караоке-клуб с приватными комнатами.
