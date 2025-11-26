Назад 26.11.25, 13:32 Германия принимает крупный экономический пакет. Он может быть выгоден и эстонским экспортерам Германия инвестирует в экономику миллиарды евро. В ряде сфер от стимулирующего пакета могут выиграть и эстонские экспортеры, рассказала макроаналитик LHV Трийну Тапвер.

В ближайшее время Германия направит значительные средства на строительство и ремонт дорог. Около половины скоростных автомагистралей нуждаются в обновлении.

Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

По словам Тапвер, важно учитывать экспорт как товаров, так и услуг. Если в пятницу Германия утвердит бюджет, то для нее будут привлекательны к импорту деловые услуги, информационно-коммуникационные технологии и транспортные услуги. Эстонские экспортеры также могут добиться успеха в сферах, связанных с цифровизацией и климатическими изменениями.