Германия принимает крупный экономический пакет. Он может быть выгоден и эстонским экспортерам

Германия инвестирует в экономику миллиарды евро. В ряде сфер от стимулирующего пакета могут выиграть и эстонские экспортеры, рассказала макроаналитик LHV Трийну Тапвер.
- В ближайшее время Германия направит значительные средства на строительство и ремонт дорог. Около половины скоростных автомагистралей нуждаются в обновлении.
- Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer
По словам Тапвер, важно учитывать экспорт как товаров, так и услуг. Если в пятницу Германия утвердит бюджет, то для нее будут привлекательны к импорту деловые услуги, информационно-коммуникационные технологии и транспортные услуги. Эстонские экспортеры также могут добиться успеха в сферах, связанных с цифровизацией и климатическими изменениями.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Эстонский производитель строительных материалов Primostar Group приобретает контрольный пакет акций в немецком производителе гидроизоляционных материалов WFP и получает право выкупить оставшуюся долю в будущем.
Евросоюз готовит новый пакет мер помощи южным странам-членам в решении миграционного кризиса – переселение 30 000 человек и финансирование в размере 600 млн евро. В Эстонии положение было признано достаточно сложным, чтобы временно получить исключение из этой схемы.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.