Эстонский производитель стройматериалов приобретает контрольный пакет у немецкого партнера
Эстонский производитель строительных материалов Primostar Group приобретает контрольный пакет акций в немецком производителе гидроизоляционных материалов WFP и получает право выкупить оставшуюся долю в будущем.
