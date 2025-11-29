Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 1000,27%9 720,51
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,14
  • 29.11.25, 11:22

Airbus отзывает самолеты A320: это может затронуть половину всего мирового авиапарка

Аэрокосмическая корпорация Airbus объявила, что отзывает «значительное число» самолетов семейства A320, чтобы изменить программное обеспечение, сообщает Reuters 28 ноября.
Airbus A320.
  • Airbus A320.
  • Foto: Sergio Llinares
В заявлении Airbus, направленном авиакомпаниям, говорится, что программное обеспечение нужно заменить до следующего планового рейса, передает «Медуза».
Источники Reuters в отрасли считают, что это приведет к сбоям в работе половины мирового парка самолетов и затронет несколько тысяч авиалайнеров. Агентство указывает, что это может привести к отменам и задержкам рейсов в один из самых оживленных туристических уик-эндов года в США и других странах.
В Airbus заявили, что недавний инцидент с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для функционирования систем управления полетом.

Статья продолжается после рекламы

По данным Reuters, речь идет о рейсе JetBlue из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (США) 30 октября, когда после резкой потери высоты несколько пассажиров получили травмы. После того, как возникли проблемы с системой управления полетом, самолет JetBlue совершил аварийную посадку в Тампе, штат Флорида.
Это один из крупнейших массовых отзывов самолетов Airbus за 55 лет истории компании. В эксплуатации находится около 11 300 самолетов семейства A320, в том числе 6440 самолетов основной модели A320, которые впервые начали использовать в 1987 году. После того, как Airbus выпустил заявление об отзыве самолетов, в воздухе по всему миру находились около трех тысяч лайнеров семейства A320.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025