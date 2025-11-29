Airbus отзывает самолеты A320: это может затронуть половину всего мирового авиапарка

Аэрокосмическая корпорация Airbus объявила, что отзывает «значительное число» самолетов семейства A320, чтобы изменить программное обеспечение, сообщает Reuters 28 ноября.
- Airbus A320.
- Foto: Sergio Llinares
В заявлении Airbus, направленном авиакомпаниям, говорится, что программное обеспечение нужно заменить до следующего планового рейса, передает «Медуза».
Источники Reuters в отрасли считают, что это приведет к сбоям в работе половины мирового парка самолетов и затронет несколько тысяч авиалайнеров. Агентство указывает, что это может привести к отменам и задержкам рейсов в один из самых оживленных туристических уик-эндов года в США и других странах.
В Airbus заявили, что недавний инцидент с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для функционирования систем управления полетом.
По данным Reuters, речь идет о рейсе JetBlue из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (США) 30 октября, когда после резкой потери высоты несколько пассажиров получили травмы. После того, как возникли проблемы с системой управления полетом, самолет JetBlue совершил аварийную посадку в Тампе, штат Флорида.
Это один из крупнейших массовых отзывов самолетов Airbus за 55 лет истории компании. В эксплуатации находится около 11 300 самолетов семейства A320, в том числе 6440 самолетов основной модели A320, которые впервые начали использовать в 1987 году. После того, как Airbus выпустил заявление об отзыве самолетов, в воздухе по всему миру находились около трех тысяч лайнеров семейства A320.
