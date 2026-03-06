Назад 06.03.26, 09:54 Продукты питания за год подорожали на 5,5% По данным Департамента статистики, в феврале индекс потребительских цен повысился по сравнению с январем на 0,8% и по сравнению с февралем 2025 года — на 3,1%. По сравнению с февралем прошлого года товары были дороже на 2,5%, услуги — на 4%.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Руководитель услуги статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески пояснил, что индекс потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года, т.е. инфляция, в последние месяцы последовательно снижается: «Если не принимать во внимание ноябрь 2025 года, то инфляция снижается с сентября прошлого года».

По сравнению с тем же месяцем прошлого года в феврале на рост индекса потребительских цен больше всего повлияло подорожание продуктов питания на 5,5%, здравоохранения на 12%, алкогольных напитков и табака на 7,9%, а также жилья на 1,5%. Цена на электричество в феврале по-прежнему была высокой, однако все же на 0,7% ниже, чем годом ранее. Одежда и обувь были на 5,7% дешевле, чем в феврале прошлого года, цены страховых и финансовых услуг снизились на 13,3%.

По сравнению с январем в феврале на рост индекса потребительских цен повлияло подорожание табачных изделий на 6,3%, турпакетов на 13,6%, теплоэнергии на 2,5%, а также топлива. Цена на бензин за месяц выросла на 1,9%, цена на дизельное топливо — на 4,6%. «Акциз на табак поднялся уже в январе, однако последствия этого потребители ощущают обычно в течение трех месяцев, в течение которых еще разрешено продавать товар со старой акцизной маркой», — прокомментировал Вески.

В феврале цена на электричество была на 0,3% ниже, чем в январе. Продукты питания подорожали за месяц на 0,3%, преимущественно за счет роста цен на овощи (3,7%) и кофе (7,8%). Цены на мясо и мясную продукцию за месяц снизились на 1,8%, цены на масло и жиры — на 5,8%.